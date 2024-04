"Nos parece injusto, no va por el camino correcto": Mieres defendió nuevo régimen de licencias ante paro de 24 horas que convoca COFE

El ministro sostuvo que la medida del paro "es excesiva", pero reconoció que "es legítimo".

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo este miércoles que le parece "injusto" el paro de 24 horas al que convoca la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) para este jueves.

"Está dentro de los derechos que tienen los sindicatos de tomar las medidas gremiales que correspondan dentro del marco de la ley. Nos parece injusto y que no va por el camino correcto", manifestó en rueda de prensa.

Mieres explicó que lo que hubo "es un cambio en la normativa" que se venía discutiendo desde el 2020 y es ley desde 2022. "Lo que ocurrió ahora es que se empezó a aplicar una regulación para el caso, por ahora, del inciso de Presidencia de la República", recordó.

De todas formas, el secretario de Estado aseguró que la medida del paro "por esas circunstancias es excesiva", pero reconoció que "es legítimo".

La medida sindical es contra el nuevo sistema de licencias médicas para funcionarios públicos que comenzó a regir el pasado 1º de abril y que ha sido duramente cuestionado por COFE.

El ministro afirmó que durante estos años hubo "mucha negociación" con los sindicatos. "En esta nueva normativa seguimos teniendo un régimen que se acerca más al que tienen los trabajadores privados, pero que sigue siendo un poco más favorable para los trabajadores públicos", apuntó.

"El paro es porque ellos no están de acuerdo con un cambio de régimen y nosotros entendemos que el cambio era necesario porque había que mandar alguna señal, no por los buenos trabajadores que son la gran mayoría, sino por aquellos que no actúan bien. Este régimen incluye excepciones que tienen que ver con determinadas afecciones sanitarias en cuyos casos no se hacen los descuentos correspondientes", concluyó.