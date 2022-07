"Nos preocupa que el ministro no asuma la realidad", dijo Carrera luego de presentación de cifras de delitos por parte de Heber

"El ministro y el Partido Nacional en estos temas siguen en campaña electoral. Ya van para el tercer año de gobierno y llegó el momento de hacerse cargo y dejar las excusas de lado", dijo.

"El ministro no puede decir que vamos por buen camino". Así se refirió el senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera a la presentación de las estadísticas de las denuncias de delitos del primer semestre del año, que el martes encabezó el ministro Luis Alberto Heber.

"Nos preocupa que el ministro no asuma la realidad, porque para cambiar la realidad lo primero que hay que hacer es tratar de asumirla", indicó el legislador. Entre otros, Heber comentó ayer: "Hoy la gente está más segura que en el año 2019, no todo lo que quisiéramos, tenemos que seguir trabajando sobre todo en materia de homicidios".

El ministro Heber aseguró que hoy la gente "vive más segura que en 2019" porque hay "políticas de seguridad". De todas formas, dijo que tienen que seguir trabajando "sobre todo en materia de homicidios". pic.twitter.com/tYSRXnmUKB — Telemundo (@TelemundoUY) July 12, 2022

Entre enero y junio de este año hubo 188 homicidios en Uruguay, lo que da cuenta de un incremento de 39% en términos interanuales.

"Consideramos que el ministro no se hace cargo y no plantea la realidad tal cual es, no asume la realidad tal cual es", dijo el parlamentario este miércoles. "En el primer semestre de este año la cifra de homicidios es muy superior al año 2019, para poner un ejemplo", añadió.

Durante la presentación, los jerarcas de Interior hicieron énfasis en comparar los datos de 2022 con los de 2019. El argumento fue que ese fue el último año sin pandemia. "Nos preocupa la discrecionalidad que existe en la presentación de los datos, comparándose con semestres a su elección. Desde el punto de vista metodológico no es serio", lamentó Carrera.

A su vez, comentó que la bancada de senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) elevará un pedido de informes a Interior y otro de acceso a la Fiscalía General de la Nación para conocer por qué hay discrepancias entre ambos en las estadísticas del crimen. "No pueden existir diferencias en las cifras", afirmó.

El senador indicó por otro lado que "hay que tratar de superar la etapa electoral", y comentó: "El ministro y el Partido Nacional en estos temas siguen en campaña electoral. Ya van para el tercer año de gobierno y llegó el momento de hacerse cargo y dejar las excusas de lado".