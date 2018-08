Novick le respondió a Mujica: “un ladrón es un ladrón, es totalmente diferente a un trabajador”

El ex presidente Mujica había dicho que los delincuentes no eran otra cosa que un burgués apresurado.

En un discurso que realizó en la noche del viernes en Canelones, el senador José Mujica habló de la inseguridad. Dijo que el delincuente no es otra cosa que un burgués apresurado. El burgués trabaja para juntar plata, el delincuente -según Mujica- quiere lo mismo pero lo quiere rápido.

El líder del Partido de la Gente criticó los dichos de Mujica:

“Está comparando a un ladrón con un trabajador, les da excusas para que salgan a robar. Nosotros no nacimos en este país, nosotros nacimos con otros valores. La gente más humilde es trabajadora. No queremos que Mujica nos siga cambiando los valores a todos los uruguayos, robar es robar y un ladrón es un ladrón, es totalmente diferente a un trabajador. Uruguay es un país de trabajadores, no como dijo Mujica que es un país de atorrantes”.