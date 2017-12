Ope Pasquet: “La pobreza de lo que hay para mostrar al final del año es alarmante”

El diputado colorado del sector Batllismo Abierto, Ope Pasquet, participó de una entrevista con Telemundo.

¿Qué diferencia hay entre hacer política antes y ahora?

Antes se luchaba por la democracia, sin especulaciones de partido. Hoy la democracia está consolidada y la lucha es entre partidos. Discutimos por ideas e intereses en representaciones de un sector. De los años transcurridos desde 1985 han consolidado la democracia, lo cual no quiere decir que no tengamos que cuidarla, eso tenemos que hacerlo todos los días. Creo que en estos días ha habido episodios que dan a pensar que no se cuidó como se debe. En Diputados la votación de la ley relacionada al voto en el exterior demuestra que ponemos en cuestión cosas que teníamos consolidadas. Lo que nos parece determinante es que la persona que vote está sometida a las consecuencias de su voto. No estoy de acuerdo con que los uruguayos que viven en el exterior voten a gobernantes. Con el actual marco normativo no se puede hacer, y si se quiere cambiar eso hay que cambiar la Constitución.

Sobre la ley de los cincuentones…

Voté en contra de esa ley, que fue acordada en el seno del oficialismo sin tener en cuenta a los demás partidos políticos. Me parece que la ley resuelve un problema que había que resolver pero con un costo que no se termina de conocer y pesará en las futuras generaciones por mucho tiempo.

¿Cómo ve al Partido Colorado?

En una etapa de transición. El senador Bordaberry decidió no volver a ser candidato y eso tuvo impacto en el partido y no tenemos una figura de reemplazo. No hemos tenido elecciones internas de donde surgen los líderes. Vemos elementos muy alentadores, como la elección juvenil que se completó con 30.000 muchachos votando. No esperábamos tanto. Esperamos que el 2018 sea un año de definiciones políticas.

No se trasladó a la realidad…

Es un ingrediente que no alcanza por sí solo. Demuestra que hay receptividad para el mensaje colorado y batllista en la juventud. Después es responsabilidad de los dirigentes mayores presentar esa idea en términos atractivos.

Se dice que Ernesto Talvi mira el sector Batllismo Abierto con buenos ojos…

Me interesó mucho el despliegue de propuestas orientadas a la educación. Fui a hablar con él, le pregunté si va a hacer política, si piensa en ser candidato. Me dijo que hoy no puede hacer política por cuestiones contractuales y tomará una decisión el año que viene.

¿Cómo está viendo que Julio María Sanguinetti esté empujando?

Me parece muy bien, es una figura de gran prestigio. Que a su edad esté ayudando y apoyando en todo me parece muy bueno.

¿Quién puede ser líder en el Partido Colorado?

Vamos a ver. Surgirá de las elecciones internas.

¿Cómo puntúa el gobierno de Tabaré Vázquez del 1 al 10?