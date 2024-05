Astesiano declaró por caso Marset: "Dejó claro que no sabe nada, no tuvo indicio de nada, no conoce a Ache", dijo su abogado

El ex custodia presidencial fue interrogado acerca de un audio que envió a escribano condenado por pasaportes rusos.

El exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano declaró este miércoles ante el fiscal Alejandro Machado en el marco de la causa judicial que investiga la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset.

El fiscal lo citó para obtener tener más información sobre un audio que Astesiano le envió al escribano condenado por su participación en la trama de los pasaportes rusos. El 22 de agosto de 2022, mientras transcurría la interpelación al entonces canciller, Francisco Bustillo, y al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, Astesiano recibió un mensaje de WhatsApp del escribano.

"Buenas!!! Cómo estás? Cómo está todo? Imagino que un poco complicado por este caso que saltó ahora, no??? Abrazo", decía el texto, de acuerdo a lo que consignó La Diaria. Astesiano respondió: "Está todo bien. Ahí la que va a comer es la viceministra (por Carolina Ache), por algo que hizo. Y todavía lo hizo estando nosotros allá en Dubái".

Su abogado, Ignacio Durán, habló con la prensa este miércoles a la salida de Fiscalía y consideró que se trató "de una conversión privada" en la que Astesiano "dio una opinión personal, una percepción de lo que leyó en prensa y lo que pasaba en la interpelación".

Duran aseguró que su comentario lo hizo "en base a que se venía especulando sobre Ache". "Dejó claro que no sabe nada, no tuvo indicio de nada, no escucho nada, no conoce a Carolina Ache, no conoce a Marset", enfatizó.

¿Por qué apuntó directamente a Ache? "Simplemente fue un comentario por trascendidos de prensa que la sindicaban como que podía tener algún tema vinculado a la entrega del pasaporte. Fue un mero comentario, no lo hizo en base a un rumor o algo que haya escuchado. No lo hizo porque tuviera información para brindar", aclaró el abogado.

Durán entiende que con esta declaración "queda terminado el tema Astesiano en el caso Marset", a menos que "aparezca otro audio referido a lo mismo", algo que "no se descarta porque pasaron dos años y no tenía mucho recuerdo".