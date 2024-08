Orsi dijo que Lacalle tiene que "preocuparse menos" por lo que él hace y más por la seguridad del país

"Capaz si agudizara un poco el oído podría escuchar el repiqueteo de las balas en los barrios o el dolor de las madres que pierden a sus hijos", expresó.

El candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, dijo este jueves que el presidente Lacalle Pou tiene que "preocuparse menos" por lo que él hace y más por la seguridad del país.

El mandatario aludió este miércoles a Orsi y a su ausencia de las actividades en las que exponen los otros candidatos a la Presidencia. "Uno puede pasar por la vida sin comprometerse, sin hablar, sin debatir, puede pasar sin decir nada; obviamente cuando uno habla y se compromete es esclavo de esas palabras. No entiendo otra manera en la actividad política que comprometiéndome porque si no cómo les iba a pedir el voto si yo venía y no les decía lo que iba a hacer", manifestó Lacalle.

Ante esto, Orsi indicó que hay que tener "mucho cuidado" y apuntó que en la última campaña electoral el presidente "habló demasiado". "Por lo menos dijo mucho más de lo que después hizo", afirmó el candidato del Frente Amplio.

"Creo que tenemos que escuchar el doble de lo que decimos. Sería bueno que pudiera escuchar un poco más lo que pasa a su alrededor; si hablara menos y escuchara más capaz se hubiese enterado antes lo que pasaba en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. O capaz si agudizara un poco el oído y se preocupara menos por lo que yo hago, podría escuchar el repiqueteo de las balas en los barrios o el dolor de las madres que pierden a sus hijos", apuntó Orsi.

"Es un tema de equilibrio, yo debato, debato con la realidad", subrayó el candidato frenteamplista.

Semanas atrás, el comando de campaña de Orsi resolvió no participar en eventos donde exponga más de un candidato de la coalición oficialista, por entender que hay una lógica de campaña de "coalición versus Frente Amplio", que no es “equilibrada” para su candidato.