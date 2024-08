"Uno puede pasar por la vida sin hablar, sin debatir", dijo Lacalle, y agregó: "No entiendo otra manera en la política que comprometiéndome"

Sin nombrarlo, el mandatario aludió nuevamente a Yamandú Orsi y a su ausencia de las actividades en las que expongan los otros candidatos a la Presidencia.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este miércoles en la inauguración del plan de viviendas de Mevir en la localidad de Guichón, en el departamento de Paysandú, y aseguró que durante su gestión cumplió con los compromisos asumidos.

"Cuando escucho el himno tengo el ritual que cada vez que lo canto me signifique algo, entre los conceptos que hay se repite el de 'libertad' y el otro es 'sabremos cumplir'; ¿qué es saber cumplir para mí? Primero cumplir los compromisos. No puedo decir que no vine a Paysandú siete veces en la última campaña, que había dirigentes que me decían lo que necesitaban y que no me comprometí, no lo puedo decir", expresó en su discurso.

Posteriormente, sin nombrarlo, el mandatario aludió nuevamente al candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, y a su ausencia de las actividades en las que exponen los otros candidatos a la Presidencia. "Uno puede pasar por la vida sin comprometerse, sin hablar, sin debatir, puede pasar sin decir nada; obviamente cuando uno habla y se compromete es esclavo de esas palabras. No entiendo otra manera en la actividad política que comprometiéndome porque si no cómo les iba a pedir el voto si yo venía y no les decía lo que iba a hacer", remarcó.

En una actividad de la Unión de Exportadores el pasado 30 de julio, el presidente también se había referido a Orsi sin mencionarlo de manera explícita: "Yo no fui de los mejores estudiantes. Cuando no iba a un examen y me hacía la rata, es porque me había rifado casi todas las bolillas".

Por otra parte, Lacalle dijo este miércoles que le quedan cosas por hacer, pero afirmó que la coalición recibió un país "en determinada situación" y "uno tiene la obligación moral de devolverlo mejor". "No es vivienda solamente, ni centro de salud o rutas, es mucho más porque la gente, para poder ser libre, tiene que tratar de vivir de su trabajo", manifestó.

"Pudimos cumplir porque respetamos a los uruguayos, respetamos a los que nos dieron la confianza y a los que no nos dieron la confianza. Si hay algo que no ha sido este gobierno es factor de desunión, nunca habrán escuchando a este presidente insultar, agredir, dividir y buscar el enfrentamiento", subrayó.