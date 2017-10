Pablo Mieres: “hay evidencias de que algunos de los gastos con tarjetas corporativas no son institucionales”

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dialogó con Telemundo sobre la denuncia penal hecha al senador Leonardo De Léon por su uso con las tarjetas corporativas de ALUR.

“La denuncia no tiene ningún carácter político. Lo que hicimos fue pedir información sobre el uso de las tarjetas corporativas en ALUR y sobre los viajes que el actual senador realizó en nombre de la empresa. Hay notorias evidencias de que algunos de los gastos de tarjetas corporativas no son institucionales. Si no son institucionales, no corresponden.

En algunos viajes en representación de la empresa, además de los viáticos, se gastó con tarjetas corporativas un equivalente al valor de los viáticos o incluso superior.

La suma de los viáticos percibidos por De León en el periodo es un poco más de 60.000 dólares. El uso de la tarjeta corporativa en los cuatro años también está en el orden de los 60.000 dólares. ALUR nos explicó que De León no rindió cuentas ni devolvió, por lo cual uno supone que se los gastó. Si fue así, ¿cómo se entiende que además haya gastado en tarjetas corporativas montos tan grandes como los viáticos?

Hay casos en los que De León hizo gastos fuera del país y no figura que fue en viajes en representación de la empresa, por lo cual son gastos personales.

Choca más esta situación de los gastos con tarjetas corporativas porque hablamos de una empresa que ha necesitado asistencia de parte de Ancap. Uno espera que los jerarcas de esa institución actúen con austeridad.

Los abogados no han establecido una figura, solo que ha habido presunción de ilicitud, de uso irregular”.