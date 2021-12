Paro de Copsa: trabajadores resolvieron continuar con la medida por tiempo indeterminado

"La medida no se levanta hasta que no haya una solución clara por parte de la gerencia de la empresa", afirmó el representante del sindicato, Andrés Martínez.

Los trabajadores del sindicato de la empresa de transporte Copsa mantuvieron una asamblea este mediodía y resolvieron por unanimidad mantener el paro por tiempo indeterminado.

Así lo informó a Telemundo el representante del gremio, Andrés Martínez, quien manifestó que iba a mantener una charla telefónica con el ministro de Transporte, José Luis Falero, para comunicarle la decisión.

"La empresa no quiere tener dialogo con nosotros. Fue unánime la decisión de tanto trabajadores como accionistas que la medida no se levanta, hasta que no haya una solución clara por parte de la gerencia de la empresa", aseguró.

"La empresa en la tarde noche de ayer corto dialogo con nosotros y dijo que no iba a sentarse a negociar", agregó.

Los trabajadores realizarán una movilización hasta Torre Ejecutiva en la tarde de este miércoles. En ese sentido, Martínez consideró que es una medida "simbólica" para mostrar que están "en lucha" y "preocupados", porque entienden que "el usuario no tiene que ser afectado".

Trabajadores de Copsa resolvieron en asamblea continuar con el paro indeterminado y no conceder paz sindical durante 48 horas, como había pedido el gobierno para avanzar en la negociación con la empresa pic.twitter.com/LTxDnOA2RH — Telemundo (@TelemundoUY) December 22, 2021

El paro por tiempo indeterminado había comenzado el lunes y se debe a reclamos que tienen los trabajadores con la empresa, sobre todo por el pago de deudas laborales. Los trabajadores aseguran que la empresa debe licencias y salarios vacacionales desde 2019. A esto se le agrega el ajuste salarial correspondiente a este año, el cual no fue contemplado en el pago del aguinaldo de diciembre.