Penadés abusó sexualmente tres veces de un niño de nueve años, según relato de una de las víctimas 

De la declaración de las víctimas se desprende que las víctimas debían "presentarle" a un amigo para que deje de abusar de ellos.

Gustavo Penadés abusó sexualmente tres veces de un niño de nueve años, según la declaración de la víctima ante la Justicia que está consignada en la sentencia del Tribunal de Apelaciones a la que accedió Telemundo.

Tal como se informó días atrás, este organismo judicial confirmó la imputación de Penadés y Sebastián Mauvezín y ratificó las medidas cautelares de prisión que se dispusieron en ambos casos.

En el dictamen judicial se hace una narración pormenorizada de todas las denuncias que se le imputan a Penadés y allí está la de la "Víctima F", un joven que al momento del abuso tenía nueve años.

"Cuando le ocurrió el abuso sexual tenía 9 años de edad... En ese entonces Penadés había organizado un cuadro de fútbol con los niños del barrio, había comprado camisetas, y hacían partidos. Pero en algunas ocasiones antes de los partidos Penadés llevaba al niño a su dormitorio, donde lo abusaba sexualmente", indica la sentencia y presenta declaraciones textuales de la víctima: “El loco se sentaba en un sofá chiquito...el cuarto desordenado...me pedía que me sentara en su falda...o lo masturbara; él con el pantalón bajo y yo lo mismo...Él se acababa cuando yo lo masturbaba, fueron unas tres veces".

"Nunca había visto a nadie masturbándose, fue la primera vez, y con esa edad tenía la percepción que estaba mal, pero yo me decía, tendré que hacer esto para jugar al fútbol", continúa el relato del joven. La sentencia judicial indica que el joven, "afectado emocionalmente, no quiso brindar más detalles de los hechos durante su declaración anticipada".

Otro de los relatos delata uno de los modus operandi de Penadés en el contacto con sus víctimas: los adolescentes debían "presentarle" un amigo para que deje de abusar de ellos.

"Desde la primera vez que lo vi me pedía le llevara amigos y a la vez siguiente me preguntaba si ya había encontrado (…) la tercera vez no quise ir más y le presenté un amigo para no ir yo...yo no tenía conciencia, fue agarrar plata...", narra otra de las víctimas.

Otra víctima confirma lo narrado. Así lo cuentan los jueces del Tribunal de Apelaciones: "Para liberarse de la situación de abuso que habían padecido, el mandato de Penadés era 'si no querés, me tenés que conseguir a otro amigo'; y de esta forma iban proponiéndose uno a otro entre el grupo de amigos que se conocían del barrio y jugaban juntos al fútbol",

Según el dictamen judicial, "en todos los casos los adolescentes le habían dicho a Penadés la edad que tenían, 13 años, otro 14 años, 16 años otro de ellos". La respuesta de Penadés, textualmente, era que "no importaba, porque le gustaba la carne fresca".

El exsenador del Partido Nacional fue imputado el pasado martes 10 de octubre por explotación sexual de menores, entre otros delitos, y está cumpliendo prisión preventiva en Florida por un plazo de 180 días. La fiscal del caso, Alicia Ghione, había pedido esta medida cautelar teniendo en cuenta la gravedad de los delitos por los que se lo imputó y la jueza Marcela Vargas hizo lugar a la solicitud.

Ese mismo día también fue formalizada la investigación contra Mauvezín, señalado como el nexo entre Penadés y sus víctimas. En su caso, fue imputado también con prisión preventiva -que está cumpliendo en la cárcel de Campanero, en Minas- por la presunta comisión de siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real en calidad de autor.