"Pepe tiene un cáncer de esófago": médica de Mujica anunció que tumor del expresidente es maligno

Raquel Pannone, médica del expresidente José Mujica, brindó este jueves una conferencia de prensa por la salud del exmandatario, quien esta semana informó que tiene un tumor en el esófago.

La doctora agradeció a los centros de salud "que ofrecieron sus conocimientos, sus prestaciones, su tecnología, para asistir a Pepe". Sin embargo, se decidió que el tratamiento se realice en Uruguay. Seguramente iniciará la semana próxima, indicó Pannone.

"Tenía unas molestias no demasiado importantes a nivel de tubo digestivo, por lo que me consultó el 15 de abril", relató la médica. Tras eso, el viernes pasado se hizo una endoscopía, que mostró el tumor, a nivel del esófago inferior. "No tiene absolutamente nada que ver con el episodio sucedido en 2021, cuando se tragó una espina de pescado, que se extrajo", afirmó Panone.

"Teníamos la alta sospecha que fuera un tumor maligno, evidencia que demostró la anatomía patológica", dijo Pannone, quien agregó: "Pepe tiene un cáncer de esófago".

No hay lesiones en otro órgano, dijo la médica. "No tiene compromiso de otro territorio", comentó.

¿Cuál es el tratamiento que seguirá el expresidente? Cirugía, quimioterapia o radioterapia son las opciones para este tipo de patología, dijo Pannone. La radioterapia es el camino elegido en este caso, anunció. Serán sesiones diarias de entre cinco y diez minutos.

Tendrá, principalmente, dos efectos secundarios en su cuerpo: mayor cansancio y "aún más inmunodepresión". Mujica sufre desde hace 20 años una enfermedad inmunológica que ya le afecta las defensas. En este sentido, Pannone pidió que "no lo abracen tanto, que no le hablen arriba y no le den afecto corporal". "No se puede contagiar de las enfermedades que vamos a tener todos", enfatizó.

El tratamiento se realizará en la Clínica Cor, con la que tiene convenio Casmu y que se ofreció a través de su gerente general Álvaro Vázquez -hijo del expresidente Tabaré Vázquez-, a realizar la radioterapia.

Pannone definió un "objetivo máximo" y uno "intermedio": "El máximo es la curación, y el intermedio es que tenga una larga sobrevida y una buena calidad de vida".

"Pepe tiene la posibilidad de seguir con su actividad. Esta enfermedad no necesariamente va a ser la que va a determinar ni en corto plazo, ni en un plazo que desconocemos, que esta situación cambie. Quiero que transmitan lo positivo que vamos a seguir peleando esta batalla que tenemos ahora", expresó.