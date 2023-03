Pereira respaldó a Cosse: "Si el FA trajera al Parlamento todos los abusos de intendentes del interior dedicaríamos toda la legislatura a juicios políticos"

"Este juicio político no tiene pies ni cabeza", dijo el presidente del Frente Amplio.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respaldó a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, en medio del juicio político solicitado por los ediles blancos y colorados y respaldado en la primera instancia por los senadores de la coalición.

"Cuidar la institucionalidad es también no utilizar las instituciones para atacar dirigentes del Frente Amplio como se hace con la compañera Carolina Cosse. Este juicio político no tiene pies ni cabeza, no tiene fundamentos jurídicos y los principales especialistas en Uruguay han dichos que es una aberración", dijo Pereira durante el acto del Frente Amplio en La Unión en que conmemoraron el 52 aniversario del primer acto de la coalición de izquierda.

Pereira apuntó a los intendentes del Partido Nacional y Colorado, que gobiernan 16 de los 19 departamentos.

"Imagínense si el Frente Amplio trajera al Parlamento todos los abusos que hay en el interior por los intendentes. Dedicaríamos todas la legislatura al juicio político. Este circo se ha iniciado para hacer barullo, ruido, tratar de frenar la movilización popular y que no se discutan los temas de fondo", dijo.

Juicio Político

La comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores aprobó el pasado martes con cinco votos contra cuatro la promoción de un juicio político a la intendenta.

La resolución tomada por los legisladores fue en respuesta a una solicitud formal realizada en octubre de 2022 por los ediles de Montevideo del Partido Nacional y el Partido Colorado. Los ediles impulsaron el recurso por entender que la frenteamplista no compareció ante la Junta Departamental en varias ocasiones.

Cosse deberá hacer los descargos pertinentes, ya sea por escrito o de forma personal en un plazo de 10 días.