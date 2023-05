Pereira sobre archivos de la dictadura: "Que sean de acceso público sin ningún problema, siempre y cuando" no se "revictimice" a las personas

"No hubo un problema de diferencia, hay una diferencia inventada. Un 'necesito pelearme con Pereira'", consideró el presidente del Frente Amplio.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este miércoles que no tendría "ningún problema" en que se publiquen los archivos de la dictadura, luego de que desde el oficialismo se criticara su primera postura, escéptica con el proyecto de ley de los ministerios de Defensa y Educación y Cultura.

En entrevista con el programa Desayunos Informales, Pereira consideró "bastante positivas" las aclaraciones del ministro de Defensa, Javier García, acerca de la reserva de la privacidad de las personas incluidas en los archivos de la dictadura que el gobierno propuso digitalizar y publicar para el acceso universal.

"Hay que intentar reconstruir al máximo los archivos y que sean de acceso público sin ningún problema, siempre y cuando no coloque en una circunstancia en la que no quiere ser colocados a alguien que fue víctima", declaró Pereira.

La polémica se instaló el sábado, durante la Marcha del Silencio, cuando Pereira dijo que con la publicación de los archivos "sin ninguna duda" se estaría violentando la intimidad de las familias de las víctimas.

“Los archivos tienen cuestiones con las que hay que ser cuidadosos. Sobre todo tienen información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. A las víctimas del terrorismo de Estado hay que cuidarlas, no exponerlas. Pueden ser otra vez revictimizados", declaró el referente de la coalición de izquierda a Telemundo el sábado.

García le salió al cruce a las pocas horas: "No queremos que haya un comité de censura que le diga a los uruguayos qué tienen que leer y qué no del pasado reciente", dijo en rueda de prensa el domingo. Además, aclaró en Radio Carve que el proyecto de ley establece que se mantendrá a resguardo la información que pudiera afectar la vida privada. "Pereira opinó al voleo, no conoce el proyecto", cuestionó.

"Que estén públicos", ratificó Pereira este miércoles, y aclaró: "No hubo un problema de diferencia, hay una diferencia inventada. Un 'necesito pelearme con Pereira'. No es la intención de García entender bien mi palabra".