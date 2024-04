Plebiscito sobre seguridad social: cuándo se validarán las firmas y cómo se votará en las elecciones de octubre

A la hora de votar en los plebiscitos no existen dos papeletas, sino solo una que dice "Sí".

El proceso para llegar a un plebiscito en octubre para que los ciudadanos decidan si reformar o no el sistema de seguridad social alcanzó el sábado su primer hito: el Pit-Cnt y otras organizaciones y sectores políticos entregaron en el Parlamento 430.023 firmas.

La segunda etapa comenzó este lunes y estará a cargo de la Corte Electoral: validar 276.151 firmas que confirmen que el 10% del padrón electoral está de acuerdo con someter a votación este asunto el 27 de octubre, junto a las elecciones nacionales.

La reforma propone establecer en la Constitución la edad mínima de jubilación en 60 años, equiparar salario y jubilación mínimos y eliminar las AFAP.

"A partir de hoy, la Oficina Nacional Electoral comenzó la tarea de numeración de las firmas. Luego continuarán las parejas de funcionarios electorales que verificarán la correspondencia de nombre, serie y número de credencial cívica y verán si la persona está habilitada para votar", dijo este lunes a Telemundo José Garchitorena, ministro de la Corte. La última tarea de estas 20 parejas verificadoras será cotejar si la firma del ciudadano en la papeleta corresponde a la que figura en los registros electorales.

Existen "muchas razones" por las cuales se puede descartar una firma. "Si está dos veces se invalida una, si la persona no está habilitada también se invalida. Puede haber personas que no corresponda el número con la credencial, o la firma con la que figura en la hoja electoral", enumeró Garchitorena.

¿Cuánto tiempo insumirá este proceso? "La Oficina Nacional Electoral estimó en por lo menos 50 días la tarea", respondió.

"Si se alcanza, la Corte declara que hay lugar al plebiscito y nos pondremos a trabajar para incorporarlo al reglamento de la elección del 27 de octubre. Habrá que mandar a elaborar papeletas, confeccionar el diseño", prosiguió.

A la hora de votar en los plebiscitos no existen dos papeletas, sino solo una que dice "Sí".

"Las personas que quieran adherir deben poner la papeleta en el sobre de votación. Quien no adhiera no pone papeleta y basta con eso", aclaró Garchitorena, enfatizando que no habrá una opción con la palabra "No". Esto también aplica al otro plebiscito confirmado, el de los allanamientos nocturnos.

El tercer plebiscito que podía ser puesto a consideración de la ciudadanía en octubre, denominado "por una deuda justa" por su impulsor Cabildo Abierto, no alcanzó las firmas necesarias y podría ser votado en la segunda vuelta de noviembre, en el caso que haya balotaje y se lleguen a las firmas antes de que finalice mayo.