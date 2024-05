Presidente del PN criticó discurso del Pit-Cnt del 1° de mayo: "Me gustaría tener un movimiento sindical como lo fue al principio, plural"

El presidente del Partido Nacional criticó al Pit-Cnt no solo por el discurso de este miércoles por el 1º de mayo con el que marcó "discrepancias", sino también por su posición con respecto al plebiscito y su "visión ideológica".

Este jueves en rueda de prensa dijo que no coincide "en lo más mínimo" con la central sindical porque esta no reconoce todo lo que ha hecho el gobierno por los trabajadores, afirmó. Señaló que los datos que el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, dio durante el discurso por el 1º de mayo contrastan con los del Banco de Previsión Social (BPS).

"No sé de dónde los saca", apuntó, y afirmó, por ejemplo, que el empleo informal ha caído.

"La otra cosa que me preocupa mucho es el posicionamiento que han asumido con el tema de la seguridad social, que está hoy arriba de la mesa, algo que es notoriamente malo para el país", aseveró.

Iturralde opinó que estas "no son cosas buena para el país", como tampoco lo es "no marcar dictaduras" y, por el contrario, "pegarse" a ellas. "Me gustaría tener un movimiento sindical como lo fue al principio, plural, donde cada cual pudiera opinar de la manera que quisiera y no algo enfocado a tratar de denostar", expresó.

Recordó que él participó del Pit-Cnt hasta 2003, cuando la central sindical "se definió por el Frente Amplio".

Por último, el presidente del Partido Nacional se refirió a las críticas de precandidatos del Partido Colorado por la supuesta cercanía de Andrés Ojeda al Partido Nacional. Al ser consultado este jueves por esto, él dijo: "El Partido Nacional no opera en otros partidos, son cosas que no tenemos que meternos nosotros".