Carolina Ache dijo que "como colorada" le hicieron "ruido" las palabras de Andrés Ojeda sobre Lacalle Pou

La precandidata se alineó a Acosta y Lara que también criticó a Ojeda.

La precandidata colorada Carolina Ache, al igual que Guzmán Acosta y Lara, también precandidato, criticó a Andrés Ojeda por decir que su referente político es Lacalle Pou.

"Me llamó mucho la atención. Hay cosas que se dicen que no tengo elementos para decir si son ciertas o no, pero en este caso, que fueron declaraciones del propio precandidato (Ojeda), a mi como colorada me llama la atención", manifestó.

La dirigente recordó que Ojeda destacó "la juventud" de Lacalle y en ese sentido señaló que en el Partido Colorado tuvieron "referentes muy jóvenes como Baltasar Brum y Jorge Batlle", por eso comentó que las declaraciones del abogado "como colorada" le hicieron "ruido".

Ache también opinó sobre el posteo del excandidato colorado y excanciller Ernesto Talvi, quien en una red social elogió a Andrés Ojeda y le agradeció "por recoger su legado". En ese sentido, sostuvo que le "sorprendió" porque hacía "mucho tiempo" que Talvi "no se pronunciaba".

"No estábamos acostumbrados a escuchar declaraciones políticas de Talvi desde hacía mucho tiempo", indicó y agregó que es un comentario de una persona "que tomó la decisión de alejarse de la política".

"Siempre le reconocí sus cosas buenas, pero su retiro de la política implicó que mucha que había creído en él se sintió desilusionada. No sé si es un respaldo (a Ojeda) o no, pero entiendo que desde el lugar que lo haces eso es indiferente", concluyó.