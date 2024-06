Presuntas "presiones" de Fossati a Astesiano para juicio abreviado: su defensa analizará la situación y podría pedir revisión de la pena

A su vez, el abogado del excustodio señaló que en estas circunstancias no amerita una denuncia contra la exfiscal Fossati.

La defensa del excustodio presidencial Alejandro Astesiano desmintió a Telemundo las versiones que se generaron respecto a una posible denuncia contra la exfiscal de su caso, Gabriela Fossati, por presuntas “presiones” durante los interrogatorios antes de dar a conocer la pena que ahora cumple en prisión. Sin embargo, sí analizan pedir que se revea la pena en caso de que hayan existido “presiones” por parte de Fossati.

Hace algunos días, Astesiano dijo al medio Crónicas del Este que la exfiscal lo amenazó con pedir diez años de cárcel y con poner sobre la mesa conversaciones por mensaje que tuvo con otras mujeres y que podrían comprometer su relación de pareja, en caso de que no accediese a ir a un juicio abreviado en el que aceptara su responsabilidad en los cargos que se le endilgaban.

En la misma línea se expresó públicamente su exabogado, Marcos Prieto. “En una de las entrevistas que tuvimos con Fossati, hablamos del tema números y le dije que evaluábamos la posibilidad de ir a juicio. Ella me responde: ‘Doctor, usted evalúe. Si se van a juicio puede perder algo más que la libertad’. Le pregunté a qué se refería y me dijo ‘puede perder la familia’. Se refería a unas fotos personales que le mandaron a Astesiano. Ella me quiso decir que si en ese momento nos íbamos a juicio, esas fotos se iban a hacer públicas. Se lo dije a Astesiano y él quedó más que preocupado, fue un antes y un después. En ese momento no lo entendí como amenaza (...) En el tiempo que llevo en esto ni un cliente con esas presiones”, afirmó Prieto en declaraciones a la prensa.

Con este escenario, el abogado Ignacio Durán, que representa ahora a Astesiano, confirmó que este lunes analizará la situación que dio a conocer Prieto, respecto a las presuntas presiones realizadas por la exfiscal Fossati durante las negociaciones: Prieto dijo en rueda de prensa que Fossati acorraló a Astesiano con fotos y mensajes que sacados de contexto podrían dejar mal parado al excustodio, para que aceptara una condena abreviada de cuatro años.

Durán afirmó a Telemundo que este lunes realizará un pormenorizado estudio de la situación para realizar un recurso de revisión de la pena, si se confirman los dichos del abogado Prieto.

