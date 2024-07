"Qué lío armé por decir que la tierra es redonda": Domenech publicó video tras polémica por sus dichos sobre homosexuales

"Me han acusado de fundarme en la Biblia, solo quiero decirles que la verdad nos hará libres", expresó.

"Una verdad incómoda". Así comienza un video que publicó en redes sociales el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech tras las repercusiones por sus dichos sobre los homosexuales.

En concreto, Domenech sostuvo la semana pasada en el programa Fácil Desviarse (FM Del Sol) que no sabe "si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado". "Me parece que no", afirmó.

Eso generó polémica a nivel político y el senador publicó este jueves un video en su cuenta de X al que tituló "¿Por qué tanto alboroto?".

"En la era de la corrección política donde cada palabra es medida y cada opinión es filtrada, a veces la verdad más simple se convierte en la más peligrosa. ¡Che qué lío armé por decir que la tierra es redonda!", expresó el legislador en el audiovisual donde él es el protagonista dentro y fuera del Palacio Legislativo.

"La verdad por más incómoda que sea tiene un poder innegable, puede ser silenciada, pero no puede ser ignorada. Es el antídoto contra la hipocresía", agregó.

"Con todo este alboroto te pretenden distraer de los verdaderos temas que defiende Cabildo Abierto: la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, por eso estamos contra el aborto y la eutanasia; la defensa de la familia, nuestra campaña contra la ideología de género que pretende enfrentar a hombres y mujeres y sexualizar tempranamente a nuestros jóvenes; la lucha contra el consumo de drogas, que ha destruido a gran parte de nuestra juventud", apuntó.

Este miércoles el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, había asegurado que el partido no tenía "una posición contra los homosexuales". "Lo que él dijo lo dijo a título personal. El partido como tal no ha tenido ningún tipo de posición contra los homosexuales", afirmó.