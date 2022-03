"Que lo agarren y lo lleven": el testimonio del hermano del principal sospechoso de descuartizar y asesinar a dos personas

Contó que su hermano salió hace siete meses de la cárcel, luego de ser condenado por venta de estupefacientes.

En la noche del jueves la Policía encontró un cuerpo descuartizado dentro de una cámara séptica de una casa ubicada en la zona de Santiago Vázquez. En tanto, el viernes las autoridades hallaron un segundo fallecido, que estaba en una caja dentro del mismo predio.

Los cuerpos aún no han sido identificados, pero la Policía llegó allí tras investigar la desaparición de Ahielén Casavieja, una adolescente de 16 años que no regresa a su casa desde el pasado 11 de febrero. La vivienda donde fueron encontrados los restos humanos pertenece a un hombre, el que vio por última vez con vida a Casavieja. Esta persona es señalado por la familia de la joven como el culpable de la desaparición. Si bien declaró ante la Justicia en calidad de testigo no se encontró evidencia que pudiera vincularlo con la adolescente en ese entonces.

Ahora este hombre está prófugo y es el principal sospechoso de los crímenes. Su hermano, Jorge, contó este viernes que el jueves al mediodía fue la última vez que se vieron. "Yo me iba y él venía", rememoró.

Según narró, el hombre de 47 años venía haciendo vida normal hasta el momento. De igual modo reparó en que la mayor parte del día pasaba solo y su madre, de 86 años que vive al fondo del predio, "prácticamente no ve".

"Se ve que las cosas que hizo fue a escondidas, cuando nadie lo vio", aseguró Jorge. Contó que su hermano salió hace siete meses de la cárcel, luego de ser condenado por venta de estupefacientes.

El cuerpo que estaba descuartizado se encontraba dentro de una cámara séptica, y el asesino se encargó de realizar enterramientos en el patio de la casa. "Yo encontré una piernita", dijo el hermano del sospechoso señalando el pasto.

Ante la pregunta de cómo estaba su familia ante lo ocurrido, Jorge respondió tajante que desea "que lo agarren y lo lleven" a la cárcel. "Y de acá que se olvide", sentenció.