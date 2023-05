¿Qué pasará con la vivienda adjudicada a una cabildante? Lozano dijo que esta y "todas" las entregas directas desde 2009 "están a estudio"

"Queremos estar seguros de que las normas que lo habilitan sean normas correctamente dispuestas", dijo el cabildante

En la mañana de este jueves se realizó la entrega de viviendas a 32 familias beneficiadas por el Ministerio de Vivienda para residir -con pago de alquiler durante varios años- en un edificio ubicado en la esquina de Yi y Nueva York.

Esta adjudicación estuvo en el centro de la polémica pública y política en las últimas semanas dado que uno de los apartamentos fue entregado de forma directa -sin sorteo- a una militante de Cabildo Abierto a pedido de la entonces ministra Irene Moreira. El caso, una vez conocido, precipitó su salida del gabinete.

¿Qué pasará con esta vivienda? "Las posibilidades son todas", resumió el flamante ministro Raúl Lozano.

"Está a estudio, esperando los informes jurídicos correspondientes, a los efectos de adjudicarla. Estamos esperando para hacer una entrega con responsabilidad y seriedad. Queremos estar seguros de que las normas que lo habilitan sean normas correctamente dispuestas", dijo.

En caso que la vivienda le sea retirada a la cabildante, se le otorgará a la siguiente familia en la lista de suplentes.

El ministro pidió que "no se someta al escarnio público" a la mujer que recibió de forma directa la vivienda. Este jueves, una mujer que se presentó como madre soltera y séptima en la lista de espera reclamó que se le retire la vivienda a la mujer porque no participó del sorteo, sino que la recibió "por ser amiga de la ministra".

"Me parece que por respeto a la señora deberíamos esperar un poquito y ver cómo se resuelve. Voy a esperar los informes. Yo particularmente no he hablado con ella", aseguró Lozano.

Sobre el tema de fondo, las adjudicaciones directas por decisión discrecional del jerarca de turno, Lozano dijo que "está en curso" una investigación administrativa.

"Se están investigando las distintas resoluciones ministeriales, si son adecuadas, si fueron bien empleadas, a través de todos los años en los que se desarrollaron", dijo, y adelantó que algunas vienen desde 2009, primer gobierno frenteamplista.

"La adjudicación en forma directa para algunos programas ha existido desde que se creó el ministerio. Lo que hay que ver es la modalidad", sentenció.