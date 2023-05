Ministro Lozano hablaba en entrega de viviendas y mujer lo interrumpió por adjudicación a cabildante: “Yo también soy mamá soltera”

"Si convocan a un sorteo quiero que me lo den a mí por sorteo, que sea legal, no porque sea amiga de la ministra", dijo.

Este jueves por la mañana se vivió un momento de tensión durante la entrega de los apartamentos en el edificio ubicado en Yi y Nueva York, en el barrio La Aguada de Montevideo. Cuando el flamante ministro de Vivienda, Raúl Lozano, tomó el micrófono para realizar su discurso, una mujer que no había salido sorteada para los apartamentos lo interrumpió gritando y reclamando.

"Quiero saber si le sacaron el apartamento", repitió, en primera instancia la mujer llamada Natalia Escobal, que se presentó como madre soltera de una niña de cinco años. Su reclamo es por la adjudicación directa de uno de los apartamentos de este edificio a una militante de Cabildo Abierto, caso que terminó en la salida de Irene Moreira del gabinete y en la posterior casi fractura de la coalición de gobierno.

El ministro continuó con su discurso, pero Escobal no dejó de hablar, ahora ya con los medios. "Quiero saber si le sacaron el apartamento (a la mujer beneficiada). Salí suplente, también soy mamá soltera y nunca me llamaron", relató.

Escobal contó que quedó en el séptimo lugar como suplente, pero que estaba al tanto que otros titulares habían dejado su lugar.

"Me enteré que se lo dieron a otra persona porque sí, porque es amiga de la ministra. Yo también necesitó un apartamento. Si convocan a un sorteo quiero que me lo den a mí por sorteo, que sea legal, no porque sea amiga de la ministra", dijo.

La conversación finalizó con una mujer acercándose a la Escobal y diciéndole que la recibiría el subsecretario Tabaré Hackenbruch para analizar su caso. "Me dijo que me iba a llamar", resumió minutos después Escobal sobre la conversación con el jerarca.

Más tarde, el ministro Lozano habló en rueda de prensa y contó que justamente siete familias desistieron "por distintas razones" adquirir la vivienda. "En muchos casos familiares, por algún divorcio o porque la familia se agrandó o decidieron irse al interior o el exterior, decidieron no aceptar la vivienda", contó.

En este sentido, contó que si efectivamente Escobal está en el séptimo lugar de la lista de suplentes "seguramente en los próximos días estará recibiendo" sus llaves.