"Que se mande al frente Maciel, vos perdé el celular": Bustillo pidió a Carolina Ache que desechara su teléfono por caso Marset

El canciller buscaba que la Justicia no acceda a la comunicación entre Maciel y Ache en torno a la peligrosidad de Marset.

El canciller Francisco Bustillo le pidió a su entonces número dos, Carolina Ache, que "perdiera" su celular para no dar a la Justicia las conversaciones en torno a la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset.

"Que se mande al frente Maciel, vos perdé el celular. Estoy imaginando, ¿viste?, escenarios que no conozco, honestamente no conozco. Pero en diciembre o enero se te perdió el celular... Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Esto es paso a paso, ¿viste?", fue una de las frases que Bustillo le dijo en una llamada a Ache que data de noviembre del año pasado y que este miércoles vio la luz en una nota publicada por Búsqueda, que difunde tramos de conversaciones entre ambos.

¿Por qué Bustillo quería que Ache desechara su celular? Para que la Justicia -que había pedido todos las comunicaciones en torno a la entrega del pasaporte- no conociera los mensajes que habían intercambiado Guillermo Maciel (subsecretario del Ministerio del Interior) y Ache en setiembre de 2021, en los que quedaba claro que ambos jerarcas estaban al tanto de la peligrosidad del narcotraficante. En ese momento, Marset estaba preso en Dubái.

Las conversaciones salen a la luz este miércoles luego de que Ache declarara ante Fiscalía por esta causa. Según el semanario, buena parte de este material fue presentado por Ache ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado.

En otro plano, Bustillo tilda de "tarado" al menos cuatro veces a Maciel. Cuando Ache le recuerda a Bustillo que Maciel tiene los mensajes en su celular, el canciller responde: "Yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos. Se pegaría un tiro en el pie".

Otro capítulo de las conversaciones involucra a Roberto Lafluf, asesor del presidente Luis Lacalle Pou en comunicación. Lafluf le pidió a Ache que borrara las conversaciones mencionadas acerca de la peligrosidad de Marset.

Esto ocurrió -según la declaración en Fiscalía de Ache- en una reunión realizada en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, donde está la oficina del presidente y su círculo más cercano. Allí, siempre bajo la versión de Ache, Lafluf le pidió que borre los chats y ella aceptó. También Maciel lo hizo.

En Fiscalía

Más temprano este miércoles, Carolina Ache había adelantado que presentaría "toda la verdad" del caso.

"Hay una investigación en curso. Ahora que ya declaré, dejo en claro que fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa y paradójicamente no fue ni por haber hecho algo incorrecto ni algo ilegal, todo lo contrario, fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la Justicia y por haberme negado a cometer un delito", manifestó Ache en rueda de prensa.

A su vez, aseguró que no tuvo "ninguna participación ni injerencia" en el trámite del pasaporte de Marset. "No estaba dentro de mis competencias y nunca actué por fuera de mis competencias. No apuré nada ni para Alejandro Balbi (abogado de Marset) ni para Marset. Lo que sí hice fue avisar a la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería que se trataba de alguien peligroso cuando el subsecretario de Interior Maciel me lo comunicó a mí", añadió.

"Esa dirección depende de Bustillo y lo que me doy cuenta después es que todos ya sabían de quién se trataba mucho antes que yo", apuntó.