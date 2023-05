"¿Quién no necesitó una segunda oportunidad?": Lacalle Pou pidió a las empresas que contraten a exreclusos

"Por supuesto que eso requiere estímulos e incentivos, pero por más estímulos que haya, si cada uno en su empresa no toma esa decisión, estamos fritos”, afirmó el presidente.

El presidente Luis Lacalle Pou participó este martes en un evento organizado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en el que exhortó a las empresas privadas a incluir en sus contrataciones a personas que hayan estado privadas de libertad.

Durante su discurso, en el evento llamado “Sinergias para construir una mejor sociedad”, Lacalle recordó que el viernes pasado estuvo en la cárcel de Tacuarembó durante más de dos horas reunido con reclusos. “El director viaja todos los días de Artigas a Tacuarembó, es un apasionado del tema. Estoy seguro de que le ofrecen otro trabajo en el mundo, pero él siente que ese es su rol en la vida. Vi el desarrollo de los reclusos que están ahí y del trabajo que hacen. Falta mucho en todo eso, pero es una pequeña parte de la oportunidad, del desarrollo social. Es la parte que hace el Estado, de buena manera, con gente que siente el trabajo dentro de los penales”, reflexionó.

En ese sentido, consideró que más allá del accionar del Estado en la cárcel, la mira debe estar también puesta en lo que sucede en el después: cuando los reclusos retoman la libertad.

“Todos los caminos conducen a Roma. Por humanismo o por egoísmo, pero todos conducen a Roma. Porque ese recluso que está en Tacuarembó, en el Comcar, en Campanero, donde sea, así como entró va a salir. Y algunos pensarán, ojalá la gran mayoría, en las segundas oportunidades. ¿Quién no pidió o necesitó una segunda oportunidad? Y si no lo quieren desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista egoísta: a ese exrecluso nos lo vamos a cruzar en alguna esquina del país”, afirmó.

Lacalle, entonces, pidió a los presentes pensar en el “afuera de la cárcel”. “Al salir, ese recluso sale con una mano adelante y otra atrás. Sale a su casa y lo que abundan son las carencias. Es obvio que al mes y medio se encontró con la barra de siempre, le ofrecen dinero fácil y va a ir a delinquir. ¿Cómo hacemos como Estado para interponernos en ese círculo vicioso, si es que realmente creemos que se merece una segunda oportunidad?”, dijo, y se preguntó: “¿Todo el mundo se merece una segunda oportunidad? No lo voy a contestar, porque uno empieza a pensar en delitos aberrantes y seguramente diga que le cuesta. Pero pensemos que la respuesta es afirmativa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El Estado puede destinar una cuota, un porcentaje, trabajar más cercano. A lo que se está convocando con este evento es a que las empresas den ese paso para terminar la oportunidad de obtener el desarrollo social y así la libertad”.

“¿Podemos ofrecer 100% de satisfacción y que no va a haber frustraciones? No, la vida está hecha también de levantarse de las frustraciones. ¿Pero cuántas veces escuchamos de chiquilines que en su currículum no se animan a poner el barrio donde vivían? Imagínense poner en el currículum penado por rapiña. Desde que hizo su CV en la computadora ya marchó; bueno, hay que tirarle una piola. Por supuesto que eso requiere estímulos e incentivos, pero por más estímulos que haya, si cada uno en su empresa no toma esa decisión, estamos fritos”, afirmó el presidente.

Así la cosas, Lacalle Pou invitó a las empresas a “empezar a cambiar”. “Es obvio que para que sea masivo hace falta empezar, caminar para después correr. Si no empezamos a caminar, no lo vamos a lograr”, dijo.

“Si al final del día esa persona que tuvo una segunda oportunidad, que en el penal se le generaron herramientas, que salió y tiene un laburo… bueno, ahí sí, ahí depende de sí mismo y eso es la libertad, optar por hacer las cosas bien o mal. Pero tener las herramientas para poder hacer las cosas bien o mal”, concluyó Lacalle.