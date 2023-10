"Quiero saber por qué mataron a mi madre": hijo de la mujer víctima de un paquete bomba en Buceo pide respuestas a 14 años del crimen

"Es el único caso en el país y hace 14 años que seguimos en la misma, es extraño", señaló.

Miriam Mazzeo, de 49 años, estaba en su casa de la calle Plutarco el sábado 3 de octubre del año 2009, cuando recibió un paquete. Al abrirlo se produjo una explosión que le costó la vida.

Hoy, 14 años después, su hijo Andrés Díaz sigue buscando respuestas. "Tengo la esperanza de saber el porqué, ya mi padre no pudo saberlo. Me importa más eso y no tanto el quien porque puede ser cualquiera", dijo a Telemundo. El padre de Andrés falleció tiempo atrás.

En ese sentido, remarcó que quiere conocer el motivo detrás del crimen. "Quiero saber por qué pasó todo, por qué mataron a mi madre, de esa manera y por qué nos dejaron sin casa", agregó. La vivienda sufrió derrumbe parcial producto de la explosión.

Respecto a las investigaciones, Andrés comentó que siguen siendo "más o menos" las mismas. "Hace un año tuve la última novedad, se sigue investigando por la misma hipótesis que venían trabajando, pero nada nuevo", comentó.

"La hipótesis fuerte es el tema laboral, pero no es nada concreto. Siguen pasando los años y no tenés una idea clara. Decían que podía ser por el cambio de apellido que tuvo mi madre. En su momento le otorgaron el apellido paterno y al poco tiempo surgió el accidente. Ellos (los investigadores) también lo volcaban para ese lado, pero el paso fuerte era para el ámbito laboral", explicó.

Al momento de su muerte, hacía un año la mujer era directora de Recursos Humanos del Instituto de Educación Física de la Universidad de la República.

En la explosión resultó herido un amigo de Andrés, de 14 años. "Facundo tuvo sus secuelas. Con los años ha mejorado, por suerte sigo teniendo tremenda relación con él", añadió.

"Es el único caso en el país y hace 14 años que seguimos en la misma, es extraño. Pedimos justicia, información y que se aclare para tener tranquilidad. Son 14 años que te la siguen dibujando, no sé si la persona que hizo esto está caminando tranquilamente por acá", concluyó.