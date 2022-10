Reforma de la seguridad social: Saldain explicó los cambios que tiene el proyecto aprobado con partidos de la coalición

Todas aquellas personas que tengan hoy los derechos configurados o los vayan a configurar hasta el 2.032 mantienen la misma situación que hoy

Este lunes se aprobó el proyecto de ley para reformar la seguridad social tras una reunión entre el presidente Lacalle Pou, los líderes de los partidos de la coalición y el asesor en seguridad social del gobierno y principal redactor del anteproyecto de ley de la reforma previsional, Rodolfo Saldain.

"El cambio más importante es que hay reforma. Una reforma de estas características requiere que haya consensos", dijo Saldain en rueda de prensa.

En ese sentido, explicó que todas aquellas personas que tengan hoy los derechos configurados o los vayan a configurar hasta el 2.032 mantienen la misma situación que hoy, "salvo aquellos que decidan en algún momento cambiar algún aspecto", indicó.

"En materia de edades jubilatorias la suba es a partir de los nacidos en el año 1973, el acuerdo es que pasen a tener una edad mínima igual a la que es el promedio de edad jubilatoria hoy, es decir 63 años. Los nacidos en 1.974 sería 64 años y los nacidos en 1.975 sería la primera generación que en el 2.040 se estarían jubilando con 65 años", manifestó.

Saldain destacó que "una de las grandes virtudes" que tiene el acuerdo es que hace sustentable las jubilaciones y asegura que se van a poder pagar sin ningún tipo de riesgo.

"Los trabajadores aportan un 15%. Hoy en BPS el 80% aporta mitad a BPS y la otra mitad a la AFAP. Acá va a haber un cambio para los nuevos aportantes, van a aportar 10% al sistema estatal y 5% a la cuenta de ahorro individual, esto es para los nuevos trabajadores que ingresen a partir de la vigencia de la ley", expresó.

"Cada año de trabajo cuenta. La reforma prevé que la asignación de jubilación va a ser un determinado porcentaje por cada año aportado. El sistema actual no tiene esa característica, corta en 40 años la incidencia de esos años de trabajos adicionales y en esta reforma hay un plus que es mayor al que tiene el sistema actual", agregó.

En líneas generales, comentó, aquellas personas que se jubilen con las nuevas condiciones van a tener un derecho equivalente al que obtenían antes del cambio de la edad jubilatoria y en muchos casos mayor. "En aquellos que trabajaron mucho y los que han tenido una trayectoria laboral que no les permite lograr una jubilación de mayor cuantía es a través del suplemento solidario que va a estar beneficiando aproximadamente a la mitad de las futuras altas por el régimen nuevo", añadió.

Saldain dijo además que todas las cajas van a un régimen previsional común. "Las características y condiciones de liquidación de beneficio son iguales para todos Vamos hacia un régimen de bases igualitarias", señaló.

Por último confirmó que la reforma tiene aspectos nuevos y puso el ejemplo de personas beneficiarias de pensión por discapacidad severa.

"A raíz de un planteamiento de una asociación vinculada con esa situación, con hay un número bien importante de beneficiarios por pensión de discapacidad severas que tienen siete, ocho y nueve años de trabajo. Eso hoy no les cuenta para nada y son personas que por su propia condición de salud no logran llegar a una edad jubilatoria. Esos años de trabajo van a generarle un adicional a la pensión por discapacidad a partir de los 50 años. Eso no estaba en el proyecto anterior", concluyó.