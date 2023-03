Reforma previsional: para Manini "hay una suerte de intransigencia" sobre el rechazo de Cabildo a que las AFAP inviertan fondos fuera de Uruguay

"No veo en qué afecta al proyecto general la autorización o no de las AFAP a invertir el dinero de los uruguayos fuera del país, no veo que sea esencial para la reforma en sí", cuestionó.

Los diputados del oficialismo acordaron este viernes aprobar un cuarto intermedio de diez días para votar la reforma de la seguridad social en la comisión especial de la cámara que estaba analizando el proyecto del Poder Ejecutivo. La discusión volverá al Parlamento el lunes después de Semana de Turismo.

"Este cuarto intermedio da tiempo para que nosotros demos una respuesta a la respuesta que recibimos del documento que elevamos hace un par de días. Esta semana que se agrega es una buena noticia", dijo el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, líder del partido socio de la coalición que tiene varios reparos con el proyecto.

El legislador remarcó en más de una oportunidad dos temas centrales para Cabildo en relación a la iniciativa: la cantidad de años que se toman en cuenta para hacer el promedio del cálculo jubilatorio y las inversiones de las AFAP fuera del país.

👉Sin acuerdo en la coalición por la reforma previsional: ¿cuál es la visión de Cabildo Abierto? "Este cuarto intermedio da tiempo para que demos una respuesta", dijo Manini "Queremos que sea el mejor proyecto de ley posible", agregó pic.twitter.com/bj8e2rUzOQ — Telemundo (@TelemundoUY) March 31, 2023

"Seguimos manteniendo estos puntos que lo hemos mantenido desde hace meses. Honestamente no veo en qué afecta al proyecto general la autorización o no de las AFAP a invertir el dinero de los uruguayos fuera del país, no veo que sea esencial para la reforma en sí. Sin embargo, hay una suerte de intransigencia en ese punto", aseguró.

En ese sentido, Manini indicó que eso "no les gusta" y que los dineros de los uruguayos "si hay que invertirlos que sean dentro del país".

El senador agregó que para "destrabar" propusieron que el tema de las AFAP se desglose y se trate en un proyecto de ley aparte. "Esta reforma tiene muchos aspectos positivos, no queremos que todo ese trabajo haya sido estéril", señaló.

Por último, comentó que el presidente Luis Lacalle Pou le dijo que en la inversión fuera del país de las AFAP "no hay cambios" en quienes promueven el proyecto de ley, "entonces nosotros tampoco hemos cambiado nuestro parecer", apuntó. "Estamos convencidos que no es lo mejor para el Uruguay que esos dineros salgan fuera del país", subrayó.