Representante del FA en Ancap considera que "es un tema ideológico" creer que se necesita un socio para levantar el negocio del portland

"Eso es un avasallamiento del órgano de directorio", respondió Iglesias por el anuncio del presidente de Ancap e que se podría recurrir a la adjudicación directa para la privatización del sector.

Vicente Iglesias, representante del Frente Amplio (FA) en Ancap, aseguró que era el directorio de la empresa estatal quien "tenía la llave" para solucionar el problema que enfrenta el sector del portland y que se debió haber postergado la licitación. "Influir influye", respondió al ser consultado en rueda de prensa por las declaraciones de autoridades del gobierno sobre el peso que tuvo Fancap en que la licitación quedara finalmente desierta.

"En realidad el que tenía la llave de poder solucionar esto evidentemente era la mayoría del directorio", sostuvo Iglesias. "No han querido escuchar, han querido hacer esto", criticó.

Aseguró, a su vez, que los problemas se arrastran desde hace más de veinte años. "Las pérdidas empezaron hace 20 años donde había gobiernos que eran blancos, colorados... No han hecho nada", señaló.

"Nosotros habíamos empezando un proceso de inversiones, lamentablemente lo detuvimos; ese fue el error y lo he dicho sistemáticamente desde hace dos años que yo estoy acá", admitió el representante del FA en Ancap.

"Ahora, en estos tres años -que vamos para el cuarto- las inversiones no existen. El año pasado fue US$ 1,1 millón en una planta que hay que invertir, no hay tu tía. Se desgasta, molemos piedra. Necesita mano de obra, inversión, todo. Necesitamos culminar los ciclos", retrucó.

se podría recurrir a la adjudicación directa para la privatización del sector del cemento-portland. Iglesias expresó sorpresa por el anuncio del presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, de que"Me acabo de enterar acá. Eso es un avasallamiento del órgano de directorio, eso debería haber sido tratado previamente", manifestó.

"Yo soy partidario de mantener todas las fuentes de producción de portland, el trabajo en Treinta y Tres, en Minas, en Paysandú, no soy partidario del cierre", agregó. Además, afirmó que la salida para el portland es expandir el negocio a nuevos mercados.

"Hacer uso de esos instrumentos, portland y cal, en lugares que hoy no se están usando", puntualizó. Asimismo, consideró que "es un tema ideológico" creer que se necesita de un socio para levantar el negocio. "Parece que la única solución es tener un socio; no es la única", retrucó.

"Lo que yo estoy diciendo es que yo tengo que aumentar el mercado, abrir un nuevo mercado, tengo que encontrar nuevos usos. Las propuestas que yo tengo no nacieron de abajo de la tierra, hay estudios en la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) de hace varios años ya", aseveró.

"El usar combustibles alternativos no es nada nuevo, el hacer instrumentos financieros para que esas cosas pasen tienen casi costo cero. Si se abre el mercado hay un lugar para todo. Nosotros tenemos que abrir un mercado. Yo creo que tenemos que mirar hacia otro lado", concluyó.