Ripoll contó cuándo fue que supo que Delgado le ofrecería ser candidata a vicepresidenta y qué piensa de las críticas que recibió

"Soy una mujer que está acostumbrada a llevar desafíos muy fuertes, no me generan temor ni mucho menos", aseveró.

La candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional (PN), Valeria Ripoll, contó cuándo fue que supo que Álvaro Delgado le ofrecería ese lugar y qué piensa de las críticas que recibió. En entrevista con Radio Sarandí, detalló que llegó a la sede de Delgado en el barrio Cordón minutos antes de las 20:00 horas de este domingo.

"Después de que llegué a la sede de Álvaro se fueron dando distintas reuniones en las que yo no participé hasta que después me lo dijeron", relató.

¿Por qué Delgado la eligió? "Sinceramente no tuvimos mucha oportunidad de hablar antes; es algo que Álvaro consideró, que le parecía lo mejor", afirmó.

Ripoll recordó sus palabras en entrevista con Telemundo, horas antes de que se supiera la decisión, tras ser consultada sobre si se veía como candidata a vicepresidenta. Señaló que a su entender no era "necesariamente obligatorio" que la fórmula fuera paritaria.

"Había que elegir quién era el mejor para este lugar porque en realidad si no con ese concepto tendría que votar a las candidatas mujeres por mujeres y yo no voy por esa línea de acción", justificó.

Sobre su decisión de aceptar la propuesta, la dirigente subrayó que cada vez que se le presenta un desafío no se toma demasiado tiempo para pensarlo. "Soy una mujer que está acostumbrada a llevar desafíos muy fuertes, no me generan temor ni mucho menos", aseveró.

"Es un lugar donde se puede hacer muchas cosas por la gente. Es poder darle voz a los que no tienen voz, y que desde ahí realmente la política es la herramienta para mejorar la vida de la gente. Creo que tengo una oportunidad y responsabilidad enorme de poder hacer muchas cosas por la gente que de verdad lo necesita", recalcó.

En este sentido, Ripoll reconoció que cuando se le pasó ese pensamiento por la cabeza y "ya nada más fue importante".

¿Qué piensa de las críticas que ha recibido tras la designación? "No soy una militante del Partido Nacional de toda la vida, todo lo saben", respondió. Y luego, agregó: "se ha dado un vínculo muy lindo con quienes hicimos las giras con Álvaro. Me sorprendí del cariño de la gente, de los blancos".

"Creo que en una elección interna siempre hay gente que termina muy feliz con el resultado y gente que termina muy triste con el resultado", comentó. Y esto, consideró, "jugó mucho más de quién era la persona de la fórmula".

"A esa altura de la noche pesaban mucho lo que eran los resultados; gente que esperaba que le fuera mejor y es totalmente entendible, dejaron meses en la campaña", reconoció.

¿Habló con Laura Raffo? "Me saludó al final del acto, cruzamos unas palabras porque después del anuncio fue una locura, un montón de gente (se acercó) a saludarme", contó.

"Tengo muy buena relación con Laura, valoro muchísimo su compromiso en aquel proyecto por Montevideo", recordó. Detalló, asimismo, que Raffo la felicitó y le dijo que estaba a disposición.

"Tampoco es que me afecte demasiado el hecho de que había gente que no estaba contenta porque de hecho lo entiendo. Con el correr de los días esto va a ir pasando, se va a ir asimilando los distintos resultados, va a quedar una anécdota del día", comentó.

El exsenador nacionalista Sebastián Da Silva consideró este lunes que Ripoll “no tiene Masoller” y “no tiene saravismo”. "Creo que tiene razón, nunca fui a Masoller, este año va a ser la primera vez que voy a ir", contestó la candidata a vicepresidenta.

"Tampoco voy a pararme hoy frente a la gente que toda la vida estuvo y militó en el Partido Nacional poniéndome como que soy mas blanca que los blancos. No, no es así. y yo tampoco tomé la decisión de militar por el Partido Nacional por un tema que sea exclusivamente ideológico", afirmó.

"Tiene que ver con cómo fue mi análisis de cómo se estaban haciendo las cosas en el gobierno, con mi conocimiento desde dentro estando en el Frente Amplio cuando era gobierno, y lo que hizo y no hizo", subrayó.

"No todos tenemos todo. Da Silva es un dirigente del partido sumamente valioso, obviamente que sí, tiene Masoller, 40 años de militancia y tiene ese perfil", admitió. Pero enfatizó que ella tiene otras cosas que él no.

"Y así nos complementamos los colectivos. Creo que no es algo negativo lo que dijo, no lo evalúo como una crítica, lo evaluó como algo a lo que está acostumbrado el blanco de toda la vida", dijo.

"Creo que van a ser estos días de ir asimilando los resultados, decisiones y después no dudo de que vamos a estar todos juntos porque tenemos el mismo objetivo, que es que la coalición vuelva a ser gobierno y que Álvaro sea presidente", cerró.