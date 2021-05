Sancionarán a encargados del mantenimiento del helicóptero que se accidentó camino a Rocha con dosis de Pfizer

La Fuerza Aérea comunicó este martes los resultados de la investigación que se abrió a partir del siniestro aéreo del 25 de marzo.

La Fuerza Aérea Uruguaya sancionará a los mecánicos que manipularon los engranajes del helicóptero Bell que el 25 de marzo se accidentó de camino a Rocha, a donde se transportaban dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid-19 para 186 personas. Todavía no se definieron cuáles serán las medidas disciplinarias.

Después de investigar el accidente, la empresa Bell entiende que se trató de una falla puntual y que por eso no amerita retirar el resto de los helicópteros de la compañía en circulación. Así lo anunció este martes el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Luis Heber de León, en una conferencia de prensa en la que explicó los detalles de la investigación administrativa.

"Se realizo una auditoría interna para ver cuáles fueron los procesos para que este helicóptero en particular tuviera esa falla. De esos proceso se desprende que la parte de gestión de mantenimiento no fue correcta, lo que hace que el factor humano, o sea las personas involucradas en ese proceso, en este helicóptero no hubiesen hecho las cosas que se tendrían que haber hecho de la mejor forma. Y eso aparentemente, al día de la fecha, es lo que al final produjo la falla", aseguró de León.

Según dijo, primero hubo una auditoría interna dentro de la fuerza para determinar quiénes fueron los responsables de las fallas. Los funcionarios fueron sometidos a evaluaciones técnicas y psicotécnicas y “en su momento” se determinará qué sanción les corresponde.

Desde el accidente de marzo, la Fuerza Aérea incrementó la cantidad de personas encargadas de la supervisión de los helicópteros "para que puedan hacer los procesos de mejor calidad de la operación", según de León.

Asimismo, el comandante dijo que no sabe cuánto dinero le costó a la fuerza la pérdida del helicóptero. "Pero sí manejamos que perdimos una aeronave operativa. Nosotros hoy, de cuatro aeronaves, tenemos tres. Es una gran pérdida", remarcó a propósito de la aeronave, que tenía múltiples propósitos.

A raíz de ese siniestro se perdió la aeronave y todas las dosis de la vacuna, que iban a ser distribuidas en la ciudad de Rocha y en Chuy. El helicóptero, un Bell 212 matrícula 030, salió sobre la 01:00 de la madrugada del 25 de marzo de la Base Aérea número 1. Se dirigía al Aeródromo de Rocha, y seguiría hacia el Chuy.

A 20 kilómetros del primer destino, sobre las 02:30, el helicóptero presentó una "falla mecánica" en el rotor de cola, según informó la Fuerza Aérea, que obligó al piloto a realizar una maniobra de emergencia.

Al aterrizar golpeó fuerte sobre el piso, y la aeronave se incendió. Los tripulantes lograron salir rápidamente y uno de ellos intentó volver a sacar las vacunas, pero el helicóptero ya estaba envuelto en llamas.