Sanguinetti sobre propuesta de "Gach económico": "Tenemos que ser reflexivos y no creer que tenemos la lamparita para inventar la pólvora"

El expresidente desestimó la propuesta de Guido Manini Ríos de crear un Consejo de Economía Nacional y también medidas más restrictivas como el toque de queda en relación con el aumento de casos de coronavirus.

Balance de medidas tomadas por el Ejecutivo en la pandemia

Se tomó una medida muy drástica que es la de la educación y eso es lo que más moviliza. Yo no puedo hablar de medidas más restrictivas. El toque de queda me parece que no tendría mayor fundamento porque no hay tanta la circulación en la noche. Lo más importante es lograr un cumplimiento efectivo de las medidas existentes. Hemos visto episodios de contagios intrafamiliares y tenemos que extremar esos contagios. En Semana de Turismo hubo 600 intervenciones policiales, por lo que todavía hay una baja percepción del riesgo que estamos viviendo. Habrá que ver si aparecen algunas medidas que se perciban más eficaces. Todos tenemos que extremar el cumplimiento y que todos nos sentamos igualmente responsables. Para las medidas hay que hablar en específico. Veremos cómo siguen las cosas y qué decisiones toma el gobierno. Todos tenemos que acompañar con un espíritu constructivo.

Firmas para impulsar referéndum contra LUC

Se dice que igual se va a convocar, igual se van a hacer aglomeraciones y esas cosas son muy negativas. Generan climas de enfrentamiento político innecesario. Más que nunca tenemos que tener un espíritu constructivo. El gobierno es el que toma las decisiones y tenemos que seguir adelante con la vacunación. Batallamos por el período intermedio de la vacunación.

Decisión de Javier Miranda de desvincular a Rafael Michelini como secretario político del FA

Hicieron bien en decir que estaba mal eso como amenaza. Lo preocupante es que el Frente esté hoy propiciando violar la constitución con la ampliación del plazo para la firmas. Lo otro es una anécdota. Se propone violar la Constitución que establece claramente que hay un año para esto. El FA se pasó desde julio hasta diciembre discutiendo si lo hacía o no. No tiene ningún sentido alegar una imposibilidad de hecho.

Planteo realizado a Lacalle Pou

Aún no recibí respuesta. El diálogo tiene sentido si se llega con el espíritu constructivo de buscar soluciones y eso desgraciadamente no lo veo en todos los sectores. Nuestro amigo intendente de Canelones dice de “ir al toque de queda”, pero eso lleva a la represión y no imagino a la policía ahí porque es preocupante y tampoco al personal de la salud a ir a controlar a la gente. Soy partidario de las instancias de diálogo. Por ley se estableció un diálogo para la Seguridad Social. Algunas organizaciones sociales aledañas al Frente Amplio no votaron ni el diagnóstico. Eso habla de una situación preocupante.

Propuesta del "GACH económico"

A veces caemos todos en ingenuidad. El GACH fue un éxito y decimos que hagamos “gaches” de todo, pero no es así. El GACH se basa en un conjunto de gente que acepta la comunidad científica internacional, están a favor de las vacunas, todos usan el método científico y eliminan la subjetividad. En materia económica todos partimos de puntos de vista iguales. Acaba de demostrarse con la Seguridad Social. Tenemos que ser reflexivos y no creer que tengamos la lamparita para inventar la pólvora. Tenemos que tratar de contribuir en la medida en la que estamos haciendo. A veces se proponen medidas importantes. El FA votó en contra de la ley que elimina aglomeraciones. No se puede hablar de diálogo y al mismo tiempo hacer lo contrario. Tenemos que ser congruentes. Anhelo que el nuevo espacio del Senado no sea solo un espacio mediático sino un espacio constructivo.

Posición sobre el Mercosur