Sartori dijo que tiene separación de bienes con su esposa y denunció "ensañamiento" contra él

El senador sostuvo que no iba a obligarla a que presente la declaración jurada.

El senador nacionalista Juan Sartori comentó el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que respaldó el pedido de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para que presente la declaración jurada de su esposa y aseguró que no está "omiso" frente a sus responsabilidades.

El fallo de la SCJ indicó que el senador debía presentar la declaración jurada de su esposa. Sin embargo, Sartori dijo en más de una oportunidad que no la iba a obligar "a que presente nada" porque tienen "separación de bienes".

En ese sentido, el parlamentario afirmó que el fallo es "arcaico". "Leí el fallo dividido. Parece que el circo político crece cuando se acercan las elecciones", apuntó.

Sartori ratificó que su declaración jurada está completa y así lo consideró la Jutep. "Yo no estoy omiso frente a mis responsabilidades", indicó el senador en un comunicado divulgado este jueves, y agregó que el objetivo del Frente Amplio es utilizar el tema para fines políticos, sobre todo, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones.

A su vez, expresó que de acuerdo a los últimos datos publicados en la página web de la Jutep, hay cerca de 800 omisos en entes del estado, ministerios e intendencias, que no presentaron su propia declaración jurada.

"Claramente hay un ensañamiento hacia mí. Hay cientos de directores de entes, de intendencias, fiscales, alcaldes y concejales, que no presentaron nada y no veo la misma indignación. Yo presenté mi declaración jurada, pero no puedo obligar a mi esposa a hacerlo", subrayó.

La Jutep se reúne este jueves para tratar la resolución de la Suprema Corte de Justicia.