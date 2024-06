"Se está matando una vida diferente": Manini no prevé que el aborto sea tema de su campaña, pero no descarta proponer cambios en el futuro

Manini Ríos consideró que “estamos en año electoral y no es lo más apropiado y conveniente, porque este año se exacerban mucho los ánimos, tratar un tema de esta naturaleza”.

La postura del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sobre el aborto y la Ley de interrupción voluntaria del embarazo no es nueva. Sin embargo, una publicación que realizó en los últimos días generó polémica en redes sociales. Pese a ello, el precandidato presidencial señaló que no está en la agenda de su partido proponer cambios a la norma durante el año electoral.

El pasado 4 de junio, Manini Ríos, quien se ha mostrado siempre en contra del aborto, compartió una publicación en la que apuntaba: “Una de las aberraciones más horrorosas de nuestro tiempo: en Uruguay se registran más de 10 mil abortos por año, 10 mil vidas segadas en el vientre de su madre... No se trata de un derecho a ‘decidir sobre mi cuerpo’, se trata de una vida diferente!!”. El texto estaba acompañado de un bebé del que sale una viñeta de diálogo o pensamiento que dice: “Gracias mamá por no haberme descartado”.

Una de las aberraciones más horrorosas de nuestro tiempo: en Uruguay se registran más de 10 mil abortos por año, 10 mil vidas segadas en el vientre de su madre... No se trata de un derecho a "decidir sobre mi cuerpo", se trata de una vida diferente!!

En las últimas horas, y en el marco del lanzamiento de la agrupación Encuentro Nacional Cristiano, Manini Ríos fue consultado sobre su publicación y si significa que planea volver a instalar su postura sobre el tema en la agenda política.

“Claramente hemos adoptado siempre una posición contraria al aborto. Lo he dicho una y mil veces, no tengo ninguna duda de que lo que se está matando en el vientre de una madre es una vida diferente, y que no puede ser que invocando el derecho sobre su cuerpo se termine con una vida distinta”, respondió el legislador.

Sin embargo, descartó que tenga previsto poner el tema en agenda durante el año electoral.

“No quiere decir que hayamos hecho (ahora) una propuesta de cambio de ley, porque no hemos tenido el apoyo de ningún otro sector de ningún otro partido. Cabildo Abierto en el tema ha quedado solo, pero no vamos a renunciar a plantearlo”, dijo, y agregó: “Vamos a trabajar incansablemente para cambiar esta realidad que entendemos es inaceptable”.

Manini Ríos consideró que “estamos en año electoral y no es lo más apropiado y conveniente, porque este año se exacerban mucho los ánimos, tratar un tema de esta naturaleza”.

No obstante, remarcó que no descarta sí poner el tema sobre la mesa en la próxima legislatura: “No renunciamos a plantearlo en el futuro”.