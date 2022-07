"Se están inoculando sustancias que no sabemos los componentes que tienen", dijo abogado que presentó amparo por vacunación anticovid

Maximiliano Dentone es el único denunciante y aseguró que los disparadores del reclamo son una situación personal que involucra a sus sobrinos así como también por "el interés difuso y colectivo".

Este miércoles a partir de las 9:00 se está llevando adelante la audiencia a cargo del juez Alejandro Recarey, luego de que diera lugar a la acción de amparo para suspender la vacunación anticovid en niños. El abogado que presentó este recurso es Maximiliano Dentone, quien llegó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) rodeado de gente que apoya su postura de no inmunizar a los menores de edad.

"Se busca suspender la vacunación de niños (porque) se están inoculando sustancias que no sabemos los componentes que tienen", dijo el abogado consultado acerca del motivo del amparo.

En rueda de prensa antes de ingresar al juzgado, Dentone agregó que las razones que lo movieron a presentar el reclamo fueron una situación personal y "el interés difuso y colectivo". Según dijo sus sobrinos tuvieron consecuencias luego de haberse vacunado, a pesar de que no especificó cuáles fueron. Lo que sí aseguró que es que "lo tiene acreditado" y posee pruebas de que la vacuna fue lo que ocasionó los inconvenientes de salud.

Con respecto a uno de los argumentos del gobierno acerca de que la vacunación no es obligatoria en Uruguay, el abogado consideró "que la campaña existe más allá de que haya o no voluntad". "La situación existe y no está la información arriba de la mesa. Los daños se están ocasionando", añadió .

Por otra parte, dijo que espera que las autoridades de gobierno y la farmacéutica Pfizer presenten la información que se solicitó. "Esperemos que todo sea bajo la ley y bajo el respeto", sostuvo al respecto.

Los citados son jerarcas de Presidencia, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y del Ministerio de Salud Pública (MSP), con el fin de que presenten información acerca de los contratos con el laboratorio Pfizer -empresa que también está citada- y la composición de las vacunas.

A su vez, el magistrado también solicitó conocer los argumentos científicos con los que se recomiendan la inmunización de niños contra el coronavirus y efectos secundarios que puedan darse. Asimismo, otro de los puntos es saber en detalle si existe la presencia de sustancias que puedan ser perjudiciales.

De acuerdo a la información provista por el Poder Judicial, el juez Recarey realizó tres preguntas al abogado Dentone, quien presentó la acción de amparo. Una de ellas fue si entendía accionar "a título personal y con qué alcance". "Afirmativo por los intereses difusos, personal y colectivo", fue la respuesta del abogado.

Seguidamente, el magistrado lo interrogó acerca de cuál es la franja etaria para la que se pide la suspensión de la vacunación. Para los menores de 13 años, indicó Dentone.

En tercer lugar, el juez le consultó si "entiende limitar o condicionar la suspensión a algún factor determinado". "Están acotadas hasta el momento en que quede comprobado que no existe perjuicio alguno para la salud derivado del acto de efectuar estas inyecciones. Y para eso se tendría que cumplir la intimación de los informes técnicos y prueba solicitada. Se intimó a la población la firma de un consentimiento sin información. Además, aclara que lo dicho no es ampliación de la demanda, es solo aclaración", respondió.