¿Se puede prometer en campaña no subir impuestos?: Alfie condicionó el tema al surgimiento o no de "un problema muy grande"

"Tenemos una presión impositiva muy alta, muy alta sobre los salarios y sobre las rentas de las empresas", consideró el exdirector de la OPP.

El exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y dirigente colorado Isaac Alfie consideró que una promesa de campaña como no subir impuestos puede llevarse adelante “si no viene un problema muy grande”.

A medida que la campaña electoral comienza a subir de tono y a intensificarse de cara a la primera parada, en junio de 2024, un tema comienza a colarse en agenda: los impuestos.

Ya sea por la promesa de bajarlos o de no subirlos, los precandidatos comienzan a fijar una postura al respecto. Por ejemplo, el frenteamplista Yamandú Orsi apuntó en los últimos días en diálogo con Telemundo: "Ni lo descarto ni lo afirmo; no es lo que deseo, tiene que ser la última de las medidas". Y en las últimas horas, el nacionalista Álvaro Delgado afirmó: “En materia impositiva no vamos a subir los impuestos. Es más, si hay alguna corrección que hacer lo vamos a hacer por el lado del gasto, pero no sobre la espalda de la gente. Eso quiere que quede clarito”.

Pero, ¿es factible hacer una promesa de un tipo o del otro? En rueda de prensa tras anunciar su apoyo a la precandidatura del colorado Gabriel Gurméndez, Alfie fue consultado al respecto.

¿Se puede prometer en campaña no subir impuestos? “Se puede, en el sentido de si no hay un problema muy grande, claramente”, dijo, y agregó: “Si viene un problema muy grande por alguna razón… bueno, capaz que se puede hacer eso”.

“En principio yo diría que se puede y se debe (no subir impuestos). Tenemos una presión impositiva muy alta, muy alta sobre los salarios y sobre las rentas de las empresas. Y eso nos termina complicando”, afirmó.

“En el tema de los salarios no hay salida: todos pagamos impuestos bien altos. En el tema de las empresas, en general lo que pasa es que hay regímenes especiales que algunas lo pueden aprovechar más y otras no, y ese es un tema a tratar para tratar de nivelar más la cancha”, ahondó.