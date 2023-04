"Si alguien la quiere romper, que lo diga": Manini aseguró que Cabildo no pone "en riesgo" la coalición con su postura respecto a la reforma

"Cabildo Abierto ha planteado modificaciones para tener el mejor proyecto posible", dijo el líder del partido.

El líder de Cabildo de Cabildo, Guido Manini Ríos, aseguró este viernes que "de ninguna manera se pone en riesgo la coalición de gobierno" con la postura que ha tomado el partido con respecto a la reforma de seguridad social. "Si alguien la quiere romper, que lo diga", arremetió el senador en su cuenta de Twitter.

"La reforma de la seguridad social es un proyecto más dentro del periodo de gobierno", consideró Manini. "Cabildo Abierto ha planteado modificaciones para tener el mejor proyecto posible", agregó.

Cabildo Abierto puso reparos en varios puntos del proyecto para votarlo. Entre ellos, pide modificar el cálculo jubilatorio, no hablan de 25 ni 15 años, sino de 20; eliminar paulatinamente el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS); equiparar las bonificaciones entre el personal militar y el policial y una bonificación especial al subescalafón ejecutivo de Bomberos.

Esta situación se genera luego de que la Cámara de Diputados haya votado una prórroga para extender hasta fines de abril la votación en comisión de reforma previsional. Fue aprobada con votos de cabildantes y frenteamplistas.

El resto de los partidos integrantes de la coalición no votó la prórroga. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez aseguró que los tiempos que se fijaron para discutir fueron "suficiente".

En la misma línea, el legislador colorado Conrado Rodríguez fue contundente y dijo que la bancada no acompañaba la iniciativa porque entienden que se debe votar "como estaba establecido". Asimismo, el representante del Partido de la Gente Daniel Peña sostuvo que estaba "sorprendido" por la prórroga.

El expresidente de la República y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, también fue muy crítico con el partido liderado por Manini. "Cabildo está constantemente presionando a todo el mundo. Hay diputados con mucha arrogancia que dicen: 'acá se vota y si no votamos nos quedamos y que nos echen'. La presión es de quienes anuncian que no votan, quienes dicen que si no se están de acuerdo con su punto de vista no votan cuando tenemos un acuerdo publicó el 17 de octubre ante todos en la casa de gobierno", dijo a Telemundo Sanguinetti.