"Cabildo está constantemente presionando a todo el mundo, hay diputados con mucha arrogancia", criticó Sanguinetti

El secretario general del Partido Colorado dijo que la votación de la reforma de la seguridad social "puede ser un parteaguas" en el futuro de la coalición.

El expresidente de la República y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, redobló la apuesta este lunes en sus comentarios contra Cabildo Abierto, partido integrante de la coalición de gobierno que la semana pasada decidió postergar la votación acerca de la reforma de la seguridad social.

"Todo tiene un límite", había advertido este domingo en diálogo con El País el exmandatario, asegurando que era hora de votar el proyecto de ley que, según su visión, trae un "acuerdo base" de todos los socios de la coalición desde octubre del año pasado. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, salió al cruce este lunes en Doble Click (Del Sol) indicando que las palabras de Sanguinetti eran un método de "presión" con el objetivo de dejarlo como un "incumplidor de la palabra".

¿Se trató de un método de presión? "Podemos mirarlo a la inversa. Cabildo está constantemente presionando a todo el mundo. Hay diputados con mucha arrogancia que dicen: 'acá se vota y si no votamos nos quedamos y que nos echen'. La presión es de quienes anuncian que no votan, quienes dicen que si no se están de acuerdo con su punto de vista no votan cuando tenemos un acuerdo publicó el 17 de octubre ante todos en la casa de gobierno", dijo a Telemundo Sanguinetti.

Esa noche, tras reunirse los referentes de los cinco partidos de la coalición en Torre Ejecutiva con Luis Lacalle Pou, Manini Ríos declaró a la prensa: "Esperemos que en el trámite parlamentario si hay algo para mejorar se mejore, pero en definitiva que se apruebe porque lo que está en juego acá es el futuro del país y es lo que más nos interesa".

Interrogado si esta votación podía ser un "parteaguas" para la coalición de gobierno en lo que resta del gobierno, Sanguinetti respondió: "Puede llegar a ser. Por eso es que no deseo que lleguemos a eso".

"No se me pasa por la cabeza que se incumpla un acuerdo", finalizó.