"Si no se otorgan los aumentos a salarios militares más sumergidos Cabildo no va a acompañar la Rendición de Cuentas", anunció Manini

El senador también respondió a Gandini, que especuló con la salida de los ministros de Cabildo Abierto: "Que se dedique a lo suyo, yo hablaré con quien tenga que hablar".

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró que su partido no votará la Rendición de Cuentas que este lunes se pone a discusión en la Cámara de Diputados si no se otorga un aumento salarial para los soldados de escalafones más bajos.

"Hace tiempo planteamos la necesidad de subir los salarios militares más sumergidos. No ha habido aumento significativos. Esta es la última oportunidad. Se nos contestó hace pocas horas que no había disposición para eso. Que el ministro de Defensa (Javier García) había planteado que no había forma, que era un tema cerrado. Si no se otorgan esos aumentos Cabildo no va a acompañar la votación de la rendición. Estaríamos incumpliendo algo que hablamos en campaña", dijo a Telemundo Manini.

En el mismo camino, contó que si bien desde el partido lo venían reclamando "hace tiempo", la respuesta del gobierno llegó el sábado y con una "negativa rotunda". "Ah, bueno. Si no hay respuesta favorable en este tema no vamos a votar la Rendición".

En caso de que no se vote en general el proyecto de ley, la Rendición de Cuentas no se podrá aprobar. ¿Cabildo asume la responsabilidad de que esto suceda? "La responsabilidad la tienen quienes pasaron todo este tiempo sin siquiera dar una señal", respondió.

Consultado sobre las palabras del senador blanco Jorge Gandini que dijo que los ministros de Cabildo deberían dejar sus cargos en caso de que no se vote la rendición, dado que ellos la firman, Manini retrucó: "El senador Gandini que se dedique a lo suyo, yo hablaré con quien tenga que hablar".

Finalmente, adelantó que "es probable" que en estas horas hable con el presidente Luis Lacalle Pou y que también "es probable" que de esa charla se desprenda el desenlace de esta trama.