¿Sin efectivo? Cuidacoches podrán recibir propina a través de QR; mirá cómo funciona

Cerca de 25 de ellos, inscriptos en la comuna, comenzaran a aceptar Mercado Pago como un plan piloto.

Un grupo de cuidacoches de Montevideo comenzó a implementar un plan piloto en el que aceptan pagos a través de billetera digital. Según explicaron desde el sindicato de trabajadores, esto surgió ante la poca circulación de efectivo.

Teniendo en cuenta esta problemática, un grupo de cuidacoches se reunió con la Intendencia de Montevideo (IMM) para que los ayudaran a buscar una solución. Es así que surgió la idea de que cerca de 25 de ellos, inscriptos en la comuna, comenzaran a aceptar Mercado Pago como un plan piloto.

Según informó el diario El Observador, para implementar la medida la empresa capacitó a los interesados. "Hicimos una reunión, el sindicato con la Intendencia, en la cual le pedimos cómo se podía hacer, qué podía inventar para poder empezar a trabajar normal, como antes", explicó a Telemundo la integrante del sindicato, Graciela Rodríguez.

"Después de un tiempito nos llamaron, tuvimos una reunión con Mercado Pago y la Intendencia. Firmamos un contrato individual, aceptando los términos y nos enseñaron ellos a nosotros cómo se trabaja", detalló.

Según subrayó Rodríguez, este método es mucho más seguro para ellos y les permite utilizar esta forma de pago en diferentes comercios. "Cuando yo me acerco al usuario y él me diga: 'no, mirá, no tengo nada, estoy con la tarjeta', yo le ofrezco: 'tengo Mercado Pago si te sirve'", recreó.

"Si la persona dice que sí, yo le muestro esto (un QR) y pone lo que él quiere. Al fin del día se puede retirar según la cantidad que uno haya hecho. Y si quiere dejarlo, lo deja, y paga con el mismo celular; vas a un supermercado o a dónde acepten con Mercado Pago", comentó.

"Es una forma más seguro para nosotros inclusive. No tiene ningún tipo de obligación la gente como hasta ahora", aclaró.

Esta nueva metodología recién comienza a funcionar. "Es como todo lo nuevo, hay gente que también se rehúsa: 'yo no le pago con tarjeta'. Han habido varios comentarios, pero de a poquito...", auguró Rodríguez.