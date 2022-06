Sindicato de Conaprole realiza paro este viernes ante el despido de una trabajadora

Desde el sindicato dicen que este despido no respeta el procedimiento disciplinario vigente y se niega la oportunidad de defensa para la trabajadora.

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) decidió realizar un paro de 24 horas durante este viernes 1º de julio.

Según informaron desde el sindicato, la medida se toma ante el “despido de una trabajadora en Planta Nº1, con 15 años de trabajo sin ningún tipo de sanción”.

En tanto, desde el sindicato de Conaprole también manifestaron su rechazo a las declaraciones realizadas este miércoles por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. En relación al conflicto en el sector lácteo, Mieres había dicho que “los sindicatos lo que no quieren firmar es que si se cumplen ciertas cosas, ellos sobre esas cosas no van a generar conflicto”. “Quieren tener piedra libre para seguir armando conflicto cuando se les cante", remarcó. Mieres sostuvo además que los antecedentes del sindicato lácteo son que "muchas veces han firmado cosas" y después "no se cumplen".

Desde el sindicato de Conaprole dijeron que los dichos del jerarca reflejan que toma partido por las empresas, “cuando debería buscar alternativas y mediar para resolver el conflicto lácteo”.