Tensión en Rendición de Cuentas: Cabildo no votará reasignaciones en Diputados para que en el Senado "arranque la discusión de cero"

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone detalló cuál fue la solución provisoria que encontró la coalición de gobierno para aprobar la Rendición de Cuentas en general en la Cámara Baja y pasar a la votación del articulado.

"Anoche a última hora hubo comunicaciones donde nos llega que hay un compromiso del gobierno de tratar el tema en el Senado y contemplar el pedido de Cabildo de aumento de sueldo para la tropa y el plan de salud mental y reasignaciones para el Hospital Militar", valoró en primera instancia Perrone.

¿De dónde saldrán los recursos? Aún no está definido. "Hay dos maneras: puede salir de una partida de refuerzo o de reasignaciones dentro del Ministerio de Defensa que nosotros ya encontramos y no sabemos por qué no se hace de esa manera. No es un tema económico, es una decisión política de no dar aumento", cuestionó Perrone.

El representante adelantó que en la votación del articulado, que comienza este martes y continuará hasta el viernes, Cabildo marcará "algunas diferencias".

"Si todas las reasignaciones, como el aumento para la tropa, se van a dar en el Senado, entendemos que el resto de las discusiones de los temas económicos se tienen que dar en el Senado", anunció.

Interrogado entonces si Cabildo no votará ninguna reasignación, matizó: "Las que fueron votadas solo por el oficialismo en comisión no la vamos a votar en Diputados para que pase al Senado y arranque como discusión de cero".

La prioridad de la Administración de Luis Lacalle Pou para la Rendición de Cuentas es el programa de salud mental y adicciones, al que se le destinan US$ 23 millones. De esto, solo el aumento para el Hospital de Clínicas de US$ 3 millones fue votado por el Frente Amplio.

En caso de no encontrar solución en la Cámara Alta, "se va a votar lo mismo que en Diputados, temas que no tienen que ver con lo económico", dijo Perrone, aunque cerró: "Sin duda se va a encontrar solución".