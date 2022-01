Test en farmacias: Salud Pública flexibilizó criterios y aumentará el número de locales habilitados

Por el momento, hay ocho locales habilitados en Montevideo, Canelones, Florida y Rivera, por lo que no todo el territorio está cubierto.

Las farmacias y el Ministerio de Salud Pública (MSP) trabajan para aumentar la cantidad de locales donde es posible realizarse el test rápido para detectar la presencia de coronavirus.

Desde la cámara de farmacias afirman que aumentar el número de locales habilitados para realizar test rápidos ayudaría a descomprimir el primer nivel de atención del sistema de salud.

Al momento hay ocho farmacias habilitadas, de las treinta que se habían anotado en un principio, pero se prevé que la cifra aumente en los próximos días debido a una flexibilización de los criterios del MSP para habilitar la realización del test en esos comercios.

Hasta el momento los locales debían tener el trámite finalizado para ofrecer el servicio, pero ahora bastará con que esté en proceso.

Por el momento, los locales habilitados son de Montevideo, Canelones, Florida y Rivera, por lo que no todo el territorio está cubierto.

"Realmente es muy bajo e insuficiente. Hay una necesidad de cubrir todo el territorio y con las que están en trámite se llegará a otros departamentos. Se está trabajando para acelerar los mecanismos y tener una cobertura nacional. Hay un interés muy grande de colaborar en este momento de la pandemia y aumentar los puntos de ofrecimiento de los test rápidos", explicó a Telemundo el infectólogo Eduardo Savio, asesor de la cámara de farmacias.

Así se testea en farmacias

Savio contó que el procedimiento que debe seguir una persona para testearse varía según la farmacia, ya que en algunas es posible pre-agendarse en línea y en otras es necesario hacerlo de manera telefónica.

La persona, sin explicitar los motivos, puede concurrir al local para realizarse el test rápido que no lleva más de quince minutos de demora y tiene un costo aproximado de $500.

Luego el resultado se carga en la aplicación CoronavirusUY y le llega al usuario.

Por el momento, los únicos dos habilitados son el test de antígenos y el nasal, que si bien estaba previsto como autotest, esto no fue habilitado como tal y debe ser suministrado en las farmacias.

"No hay autorización para vender y que la persona se lo lleve a la casa porque desde el punto de vista epidemiológico las autoridades valoran como muy importante tener el dato del resultado, que no queda privativo a la persona si lo comunica o no", relató .