Topolansky cuestionó capacidad negociadora de Cosse: "Los montevideanos no son tontos, saben lo que pasó"

Además, reiteró la idea de Mujica de que la precandidata es "bastante desconocida en el interior".

La exvicepresidenta y dirigente del MPP Lucía Topolansky consideró este martes que Carolina Cosse no tiene ni la capacidad de negociación ni la cercanía al interior del país que posee su contrincante en la interna del Frente Amplio, Yamandú Orsi.

"La capacidad de diálogo y negociación para conducir cualquier gobierno es clave y eso tiene un demostración en el trabajo municipal de los dos ex intendentes", dijo Topolansky en Desayunos Informales.

La exvicepresidenta hizo foco en "el tema del saneamiento y otros fideicomisos que no salieron" en la gestión de Cosse al frente de la comuna capitalina. "No me voy a poner a analizar en detalle, pero todos los vimos esto. Los montevideanos no son tontos, saben lo que pasó", enfatizó.

Topolansky hace referencia a dos fideicomisos analizados en 2022. El de Canelones, por US$ 44 millones para obras, fue aprobado por la Junta Departamental con mayoría especial gracias al voto del edil blanco Juan López, que negoció con Orsi y, según detalló el entonces intendente, "planteó mejoras para su barrio, en la ciudad de La Paz".

En contrapartida, un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de US$ 70 millones para saneamiento y limpieza de Montevideo no fue aprobado por la Junta Departamental en abril de 2022. Luego, en diciembre de ese año, se aprobó el préstamo únicamente para tareas de saneamiento.

Topolansky fue consultada sobre si Cosse no podría mantener un perfil más ejecutivo como presidenta, al tiempo que Orsi -en este escenario- priorizaría la negociación como vicepresidente, pero la dirigente del MPP lo descartó: "Para negociar tenés que ir con voluntad de negociar y para negociar te doy para que me des. Negocié 22 años en el Parlamento y algunas veces perdí, pero la mayoría de las veces llegamos al objetivo. No tiene nada que ver, precisas negociar en el Ejecutivo y en el Legislativo, con los empresarios, con el sistema social, es permanente la negociación, es una actitud negociadora".

Por otra parte, Topolansky retomó dichos de su pareja, el expresidente José Mujica, acerca de un supuesto desconocimiento de la figura de Cosse en los departamentos del interior del país. "Carolina es bastante desconocida en el interior en cuanto a cercanía política (...) No así el caso de Orsi, que es un candidato sui géneris porque es bisagra, no es montevideano ni de interior profundo", dijo.

“Orsi es el único que le puede ganar a los blancos; Cosse es buenísima, pero no la bancan en el interior”, había dicho Mujica en febrero.