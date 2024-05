Tras años de discusión partidaria, el Senado rechazó el proyecto de ley de paridad política; hubo votación dividida en bancadas del PN y el PC

El proyecto fue presentado en 2021 en el Parlamento.

Tras años de debate y discusión partidaria, la Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley de paridad en cargos de representación política y de gobierno.

Las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado votaron de forma dividida, y el Frente Amplio apoyó la iniciativa. Además, durante el debate, la vicepresidenta Beatriz Argimón salió del estado y tomó asiento en una banca para participar de la discusión -y votó a favor-.

El proyecto fue presentado en 2021 por la senadora nacionalista Gloria Rodríguez- Y en abril de este año, la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado aprobó el proyecto denominado de "paridad política", que establece que tiene que haber igual cantidad de mujeres y hombres en las listas al Parlamento y en la mayoría de los cargos del Poder Ejecutivo. Queda exento únicamente el gabinete ministerial.

Sin embargo, en la votación en el plenario de este martes, el proyecto no alcanzó los votos necesarios y naufragó: 14 a favor y 15 en contra.

“No se trata de participación; acá estamos hablando de acceder al poder. Las mujeres históricamente no llegamos ni al manejo del poder económico, ni al manejo del poder comunicacional, ni al manejo del poder político”, afirmó Argimón.

“Yo no entiendo de dónde se puede sacar que alguien va a ser mejor o peor representante por su sexo. O por su religión, o por su raza. Realmente es inentendible”, señaló el senador Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, quien votó en contra.

“Es preciso abandonar el sistema de cuotas pasando a un régimen que consagre la participación política paritaria de personas de ambos sexos”, argumentó Rodríguez durante su intervención.

“El proyecto constriñe la libertad y la voluntad del elector. ¿Por qué lo constriñe?: porque obliga a hacer al elector representarse de una manera limitada para él”, indicó el senador nacionalista Jorge Gandini.

“Con la sub representación de las mujeres en las listas, la libertad del elector está siendo vulnerada; es harto evidente”, indicó la senadora frenteamplista Liliam Kechichian.

“Con la cuota, que yo no la voté y no me gusta, tenemos el tercio. Es suficiente. Lo que tenemos que hacer es aprovechar ese tercio”, dijo la senadora nacionalista Graciela Bianchi.

En este período, la participación de mujeres en el Parlamento uruguayo es del 23%.