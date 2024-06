Tras masacre de Maracaná, Cosse reclamó que Lacalle "haga algo" y dijo que idea de Gandini de "sacar los militares a la calle" es un "disparate"

"Tenemos que tener una estrategia que cubra con un equilibrio todos los aspectos que hay que trabajar. Los militares están para otra cosa", enfatizó.

La precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse apuntó este domingo contra el presidente Luis Lacalle Pou, luego del cuádruple crimen ocurrido el jueves por la noche en el barrio Maracaná de Montevideo.

Ambos coincidieron este domingo en la 93ª asamblea anual de la Sociedad Fomento y Defensa Agraria. Se saludaron, intercambiaron breves palabras y presenciaron el acto. Luego, Lacalle Pou se retiró sin hacer declaraciones.

¿Le hubiera gustado que Lacalle hable sobre el cuádruple crimen? "Más que que hable me hubiera gustado que haga algo. Están las 50 medidas del País (plan de medidas de Cosse) tomen alguna, yo estoy para ayudar, no me interesa tener razón, me interesa que haya una estrategia en el país para dominar un poco el tema de la seguridad", respondió Cosse a la consulta de Telemundo.

La precandidata lamentó que se están sucediendo "eventos cruentos y terribles" de "una manera demasiado seguida".

Consultada sobre la propuesta del precandidato blanco Jorge Gandini de "sacar los militares a la calle" para trabajar junto a la Policía en los "barrios más vulnerables" y ciudades del interior a donde "han llegado" las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, Cosse respondió: "Es un disparate. Un disparate. ¿Saben lo que pasa? Como estamos tan preocupados y la situación es tan grave en seguridad, lo que pasa es que empiezan a aparecer los disparates sobre la mesa. La gente está tan desesperada. Me doy cuenta que como no hay una estrategia, no hay rumbo, cualquiera propone: esto es con militares en la calle, esto es con un súper comando, esto es con mano dura. Nada de eso está funcionando".

"Tenemos que tener una estrategia que cubra con un equilibrio todos los aspectos que hay que trabajar. Los militares están para otra cosa", enfatizó.