"Te matamos a tu madre": amenazaron a Romina Celeste antes de su declaración; se dispuso guardia policial en su casa

La joven será la única denunciante en declarar sin la reserva de su identidad,

La ronda de declaraciones de las nueve personas que denuncian al exsenador nacionalista Gustavo Penadés por abuso sexual de menores llega este viernes a su tercera y última instancia. Y es precisamente esta jornada en la que se espera que declare la primera persona que denunció al legislador: Romina Celeste Papasso. Y según confirmó Telemundo con su defensa, la joven fue amenazada en las últimas horas, ante la instancia judicial que se avecina.

En este marco, según informó Montevideo Portal y pudo confirmar Telemundo con uno de los abogados de la joven, la militante fue amenazada en las últimas horas a través de un mensaje de texto anónimo enviado a su celular y también mediante audios.

“Tratá de no ir mañana -este viernes- a declarar porque te matamos a tu madre”, dice el mensaje que recibió la joven en su celular. "Fue ese mensaje y alguno más", indicaron a Telemundo.

En diálogo con Telemundo, Celeste ratificó lo ocurrido y aseguró que ya realizó la denuncia correspondiente y que "nunca dejaría de ir a declarar". La fiscal Alicia Ghione sumará la denuncia a la carpeta fiscla.

Además, contó se dispuso una guardia policial para la casa en la que vive junto a su madre.

Según supo Telemundo, ese número de teléfono proviene de Alemania y se usa desde hace años para estafas.

No es la primera vez que recibe amenazas por este caso. En abril de este año, vandalizaron y tiraron basura contra su casa, y le escribieron en una pared que "no aparezca más" por el barrio. "No hables más", agregaron en la misma pintada.

La denuncia inicial y pública contra Penadés -y no todavía ante sede judicial- fue hecha por la militante nacionalista a través de sus redes sociales, en marzo de este año. "Cuando yo tenía solo 13 años me levantaba del Parque Batlle y me llevaba al motel", dijo, y días después detalló a quién se refería.

Desde entonces, a las denuncias de la joven se fueron sumando otras, varias de ellas bajo la defensa y el asesoramiento del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Así las cosas, Romina Celeste Papasso será la única denunciante en declarar sin la reserva de su identidad, tal como se acordó con la Justicia.