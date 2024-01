Una empresa realiza un tratamiento a las palmeras de Parque Batlle para prevenir la presencia del picudo rojo; en qué consiste y cómo se aplica

Les inyectan insecticida que circula dentro de la planta hacia la copa, donde se instalan las larvas del gorgojo.

Tras la evaluación se realiza el tratamiento de endoterapia vegetal para aplicar el veneno. "Con la endoterapia para palmeras lo que estamos haciendo es tratamiento preventivos, inyectamos insecticida que va a circular dentro de la planta, se mueve hacia la copa, que es donde las larvas del picudo rojo empiezan a atacar la palmera", explicó a Telemundo Andrés Vernengo de la empresa Pro Árbol.

"El insecticida se aplica de manera preventiva; cuando la larva empieza a comer la palmera también va a comer el insecticida y de esa manera logramos frenar el avance del picudo", detalló.

Otro de los controles que realizan es un escaneo de las raíces, técnica implementada desde el 2012 tras la caída de un árbol. Por esa vía se corrobora la profundidad de crecimiento y distribución radicular, que luego se coteja con el tipo de suelo en el que crece la planta.

Además de la trepa que realizan para inspeccionar y podar palmeras, entre otros tratamientos sanitarios, también se implementan técnicas no invasivas. El escaneo sirve para evaluar las condiciones de las raíces.

"Nos permite ver el sistema radicular, la profundidad de crecimiento de las raíces y cómo están distribuidas alrededor de las palmeras o del árbol", señaló Vernengo.

¿Cuán profunda son las raíces de una palmera? "Depende del tipo de suelo que tengamos porque una de las limitantes que frenan el crecimiento radicular es el tipo de suelo", respondió.

"Hay suelos más livianos, arenosos, hay un desarrollo radicular mucho más agresivo en suelos más pesados, más compactados, obviamente que se limita el crecimiento radicular porque las raíces no pueden penetrar o no están encontrando oxígeno, agua, los nutrientes que necesitan, entonces no se desarrollan", comentó.