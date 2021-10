Uruguay "entra en una lista de países que tienen un seguimiento en función de compromisos que asumieron", dijo experto

El abogado especialista en derecho tributario explicó a Telemundo los alcances del anuncio y qué hay de cierto en las interpretaciones del oficialismo y de la oposición.

La Unión Europea informó este martes que había incluido a Uruguay en su denominada lista gris de paraísos fiscales, que incluye a aquellos países que "aún no cumplen con las normas fiscales internacionales, pero se han comprometido a aplicar los principios de buena gobernanza fiscal".

A partir de este anuncio se generó un debate entre el oficialismo y la oposición: mientras que desde el Frente Amplio aseguran que esta medida responde a las políticas definidas en la ley de urgente consideración (LUC) y a otras iniciativas del gobierno, los integrantes de la coalición multicolor lo niegan y dicen que no existe dicha "lista gris", alineados a lo que afirmó el Ministerio de Economía en un comunicado el martes.

Uruguay no está "en ninguna lista", por ahora, pero podría estarlo, según Costa. En julio el gobierno se comprometió con la Unión Europea a hacer cambios en materia tributaria antes de diciembre de 2022, alineados a las definiciones del organismo continental en esta materia.

Los cambios a los que el Poder Ejecutivo se comprometió no fueron explicitados a la ciudadanía. Sin embargo, el abogado cree que sería bueno que se hiciera para que entre todos se pueda discutir si es la dirección a la que quiere ir Uruguay, ya que implicaría cambios profundos en la matriz tributaria.

"El comunicado tiene algunas deficiencias porque empieza a hablar de listas y dice que incluye a países, entonces yo voy a pensar en una primera instancia que Uruguay entraba en una lista de países no cooperantes. Dicho esto, cuando uno analiza en el comunicado, Uruguay no entra en ninguna lista de país no cooperante, pero sí entra en una lista de países que tienen un seguimiento en función de compromisos que asumieron, en el caso de Uruguay a diciembre de 2022, de realizar cambios a sus sistemas tributarios, que tienen que ver con ciertas exoneraciones a rentas de fuente extranjera", precisó Costa.

El experto explicó que Uruguay no grava determinados rendimientos de capital que tienen personas físicas de Uruguay en el exterior, y que tampoco grava ciertas rentas de trabajo que se tienen en Uruguay en el exterior.

La Unión Europea se propone ir a un criterio de renta mundial, es decir, que todos los réditos que dé una persona física residente de un país tengan que estar gravados, no importa dónde se obtengan.

Costa indicó que seguir esta modificación supondría instrumentar cambios relevantes en la ley tributaria de 2007 y en "una política que Uruguay tuvo con la territorialidad" en el correr de su historia. Asimismo, interpelaría "ciertos mecanismos de exoneraciones que se dieron a nuevos residentes", denominadas comúnmente como vacaciones fiscales.

“Habrá una modificación en el sistema tributario que es importante, conceptualmente importante; no por la recaudación sino porque, hoy por hoy, Uruguay tenía esa cuestión de solo gravar lo que ocurría básicamente en Uruguay", indicó Costa. Asimismo, dijo que no se podrá hacer "énfasis" en las exoneraciones fiscales para atraer residentes.

Por otra parte, el especialista sostuvo que la inclusión de Uruguay en la lista de países cooperantes "no tiene nada que ver" con la trasparencia, con la LUC, con las políticas de este gobierno o con las de los anteriores.

“Tiene que ver con nuevos criterios y cómo se analiza en una fiscalidad que está cambiando, que está yendo a un impuesto único para multinacionales, que está yendo a un criterio de mayor armonización de sus sistemas tributarios”, reiteró.

En síntesis, Costa dijo: “Uruguay no entra en ninguna lista; lo único que si Uruguay no cumple el compromiso que asumió, probablemente ahí sí podamos estar en un listado”.

Por eso cree que sería bueno que el gobierno "transparente cuáles fueron los compromisos" que asumió con la Unión Europea, que implican cambios profundos, "para que todo el mundo pueda opinar sobre cuál es el mejor camino para mantener algo que este gobierno quiere, que es ser atractivo para inversores y a su vez cumplir con los estándares".