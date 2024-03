"Uruguay es el único país en Sudamérica que carece de herramienta para el pronóstico meteorológico de corto plazo", dijo experto

"Ese radar va a permitir un pronóstico muchísimo más exacto y delimita exactamente donde va a pasar la línea de tormenta", señaló.

Mario Bidegain, meteorólogo y asesor del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), reiteró la necesidad de que Uruguay tenga los radares adecuados para realizar los pronósticos del tiempo.

"Uruguay es el único país en Sudamérica que carece de herramienta para el pronóstico meteorológico de corto plazo", afirmó en diálogo con Telemundo.

Bidegain explicó que ese tipo de radares antes salían entre US$ 3 y 4 millones y que ahora se puede adquirir "por menos de un millón". "Ese radar va a permitir un pronóstico a corto plazo muchísimo más exacto y delimita exactamente donde va a pasar la línea de tormenta, y también va a permitir predecir por ejemplo la ocurrencia de tornados que hoy en día no lo podemos observar, a no ser a simple vista", apuntó.

El meteorólogo remarcó que es una herramienta "básica" y que los principales países del mundo "tienen una red de radares que cubren todo el territorio".

Esta no es la primera vez que Bidegain habla de los radares. El pasado lunes 4 de marzo, luego de las inundaciones en Montevideo en un "muy corto período de tiempo", sostuvo que Uruguay no tiene radares meteorológicos y que usan los de Ezeiza.

En medio de las tormentas y lluvias que afectan a Uruguay desde hace algunos días, el Inumet emitió este miércoles un aviso a la población por la inestabilidad atmosférica que atraviesa el país.

En ese sentido, el instituto indicó que la inestabilidad persistirá al menos hasta el martes de la próxima semana y agregó que por el litoral oeste va a ir mejorando "en forma gradual" desde la mañana del miércoles 20.