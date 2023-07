"¿Usted toma de la canilla?": esto respondió el ministro de Desarrollo Social al ser consultado sobre si consume agua de OSE

En las últimas horas, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que el agua de OSE "sigue siendo apta para consumo humano".

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, fue consultado este jueves en rueda de prensa sobre si consume agua de OSE. “El mate sí”, respondió Lema, y reafirmó la postura del gobierno de que el agua que suministra la empresa estatal “es bebible”.

Esta consulta se dio un día después de que el gobierno se reuniese en la Torre Ejecutiva para abordar la crisis hídrica que vive el país. Tras ese encuentro, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que el agua de OSE "sigue siendo apta para consumo humano". "La calidad del agua sigue siendo apta para consumo humano y para otras situaciones esenciales de su uso van a seguir en esta situación", puntualizó.

Este jueves, mientras el ministro explicaba que ya se está cumpliendo con la entrega del dinero equivalente a dos litros de agua embotellada por día a 500.000 personas del área metropolitana, los periodistas le consultaron a Lema sobre la calidad del agua que OSE envía a los hogares y el mal gusto que tiene. “Es bebible”, respondió el ministro.

Luego, al ser consultado sobre si él toma “un vaso de agua” proveniente de la canilla, dijo que “no”.

“Siempre tomé agua con gas. Como tomo agua con gas, generalmente tomo agua embotellada, porque me gusta el agua con gas”, respondió Lema, y agregó: “Si tomara agua sin gas y me dicen que es bebible, no tendría inconveniente”.

Las reservas de agua dulce en el embalse de Paso Severino están cercanas a agotarse y eso pone sobre la mesa un nuevo escenario, donde el agua que suministra OSE ya no sea "bebible". ¿Qué maneja para esa situación el Ministerio de Salud Pública? “Es un posible escenario” que se recomiende agua embotellada para toda la población, afirmó el martes la ministra Karina Rando

“El agua hoy en día no ha cambiado en sus características respecto a lo que hablé hace unas tres semanas. Hace unas tres semanas dijimos que con 420 miligramos de sodio por litro el agua es segura para el consumo humano de todas aquellas personas que no tengan enfermedades, y en algunos grupos específicos dimos recomendaciones para no tomar más de un litro de agua o para no tomarla. Hoy seguimos en la misma situación. Todavía no tengo una respuesta para darles con respecto a cuál va a ser el próximo paso”, afirmó en rueda de prensa la ministra de Salud Pública.

No obstante, los últimos valores mostrados en los reportes de OSE marcan que se han registrado varias tomas con niveles superiores a lo estipulado la última vez que se determinó un aumento en las cifras permitidas de cloruros y sodio. Sin embargo, la ministra Rando dijo que se trata de un escenario todavía admisible y que OSE le comunicó que es “transitorio”.