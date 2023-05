"Vamos a estar junto al pueblo si el gobierno sigue este rumbo": Pit-Cnt defendió a estudiantes del IAVA e hizo autocrítica por manejo de ollas

“No nos tiembla la mano a la hora de acordar y decir que algo se hizo bien o mal por parte de un gobierno, pero también vamos a ser muy duros cuando las cosas se hagan mal”, afirmó Martín Pereira.

El Pit-Cnt llevó adelante este 1º de mayo su tradicional acto por el Día de los Trabajadores, con reivindicaciones sindicales, críticas al gobierno y también autocrítica en el discurso. En ese marco, uno de los encargados de la oratoria fue Martín Pereira, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt.

“Vamos a estar peleando junto a todo el pueblo si el gobierno sigue en el rumbo que está”, afirmó Pereira durante su discurso. Y gran parte de su oratoria estuvo enfocado en las críticas al gobierno de Luis Lacalle Pou.

Por un lado, habló de la reforma jubilatoria recientemente aprobado en el Parlamento. “La reforma jubilatoria fue a espalda de los trabajadores. El Pit-Cnt tuvo 30 minutos en Diputados y 30 en el Senado. No escucharon a los trabajadores, cumplieron con la formalidad. Tiene que haber una reforma de la seguridad social, no de la reforma jubilatoria para que los números más o menos dieran. ¿Mantener la coalición es a costa de todo, y no de legislar como se tiene que legislar?”, afirmó.

También se refirió al aumento de tarifas y a la situación del empleo, con una crítica directa a quienes estaban en el acto en representación del gobierno: el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. “Subieron los impuestos y las tarifas, y siguen subiendo. Y los salarios no alcanzan. No mientan más a la población”, afirmó Pereira. “El gobierno tiene la palabra, y está bien que esté sentado acá escuchando a los trabajadores, pero tienen que escuchar y accionar en consecuencia de lo que la clase trabajadora está exigiendo en este estrado”, agregó.

Pereira consideró que la primera preocupación de los uruguayos es el empleo y la segunda la inseguridad. Por eso, también se refirió a ese tema.

“El ministro del Interior dice que volvieron las carteras. ¿De qué carteras habla el ministro que volvieron cuando vemos homicidios todos los días y no se puede salir a trabajar? ¿De qué seguridad habla? No es cosa de un gobierno u otro, el problema es que este se llenó la boca diciendo que tenía la solución. Pero los trabajadores vemos que esas soluciones no llegan. Todos los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo en políticas de Estado de seguridad. Déjense de discutir de un lado o para el otro, y piensen en políticas claras”, apuntó.

En el mismo sentido, apuntó a los cambios que introdujo la Ley de Urgente Consideración sobre las penas al microtráfico. “Hay mujeres que son extorsionadas, obligadas a entrar droga a la cárcel, y por entrar 15 gramos de marihuana se le da una condena de cuatro años, quedando sus hijos desprotegidos. Y a Astesiano le dieron cuatro años, y a una mujer por ingresar 15 gramos le dieron también cuatro años. Eso no es justicia. Tienen la ley en el Parlamento durmiendo. Exigimos al Parlamento que solucione este problema. Desfilan mujeres presas por esta situación”, valoró.

La situación en el IAVA

Parte del discurso de Pereira también estuvo centrado en la defensa de los estudiantes que se han manifestado por la situación en el liceo IAVA, con ocupaciones y protestas.

“Hoy la lucha de los estudiantes es nuestra lucha también. Muchos asombrados en el gobierno planteaban qué hacen los dirigentes sindicales en el IAVA. Vamos a estar en el IAVA y donde tengamos que estar, rodeando a los gurises, porque están defendiendo sus derechos. Gracias a la lucha de los estudiantes hoy hay plata para arreglar el IAVA. Los estudiantes nos enseñan a seguir y a pelearla. Gurises, no están solos, tienen al movimiento sindical para apoyarlos. Vamos a seguir estando, les guste o no les guste”, afirmó Pereira.

“La lucha no era por el salón sindical. Esa era una excusa y quedó demostrado por los informes que tenía el gobierno. La lucha era porque tuvieran condiciones dignas para estudiar. Los delegados estudian y meten horas para representar a sus compañeros”, agregó.

“No hablen de repartir la torta cuando no se reparte, porque la torta se las comen unos poquitos”

Entre otras críticas, Pereira apuntó contra la pobreza en el país y la distribución de la riqueza. “No hablen de repartir la torta cuando no se reparte, porque la torta se las comen unos poquitos y las migajas van para el pueblo. Tenemos que hacer una autocrítica: hay niños que se están muriendo de hambre, niños que si no comen en una olla popular no pueden comer”, apuntó.

Y en ese marco, también introdujo una autocrítica para quienes están al frente de las ollas populares. “¿Por qué si crece el país que esos gurises no tienen para comer? Vamos a seguir atrás de las ollas. Que alguna se puede haber equivocado, seguramente”, dijo, y agregó: “Pero el trabajo que hacen miles y miles de uruguayos para mantener esas ollas hay que mantenerlo de pie”.

Otra autocrítica vino de la mano del rol del movimiento sindical en las cárceles, en pos de trabajar por la rehabilitación de los reclusos. “Todos estamos en deuda con la situación en las cárceles, y muchas veces nos hacemos los distraídos. Nadie se rehabilita en las cárceles uruguayas. El movimiento sindical también tiene que tener autocrítica, y estar más en las soluciones. Por un tema ideológico, el gobierno echó a organizaciones que trabajaban bien en las cárceles. Cualquiera de los que está acá puede estar mañana ahí y necesitar rehabilitación. Nos alarmamos de la delincuencia, pero en este tema miramos para el costado y nos hacemos los distraídos”, apuntó Pereira.

Entre otras reivindicaciones, Pereira señaló la exigencia al gobierno de que “potencie el Sistema de Cuidados, que tenga políticas de vivienda, de salud, para poder estudiar, porque hoy en día es imposible": “Han dejado caer el Sistema de Cuidados. Se necesitan más CAIF y más escuelas de tiempo completo. Se prometieron muchas cosas en campaña, como liceos y escuelas: esperamos que cumplan con la palabra”.

“No nos tiembla la mano a la hora de acordar y decir que algo se hizo bien o mal por parte de un gobierno, pero también vamos a ser muy duros cuando las cosas se hagan mal”, afirmó Pereira, y remarcó: “No intenten venir en contra de los derechos conquistados”.